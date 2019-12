Gökçek'in bürokratları Karun gibi zengin

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanvekili Seyfi Saltoğlu ile eski ASKİ Genel Müdürü İhsan Fincan’ın malvarlıkları dudak uçuklattı.



AKP'li Melih Gökçek'in 15 yıldır başkanlığını yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görevli iki önemli ismin mal varlıkları dudak uçuklattı. MHP’li Oktay Vural, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanvekili Seyfi Saltoğlu’nun 7 evi 10 arsası, eski ASKİ Genel Müdürü İhsan Fincan’ın ise kendisi ve ailesine ait, 65 evi, 36 arsası, 19 işyeri bulunduğunu açıkladı. MHP’li Vural, Fincan’ın mal varlığının değerinin 60 milyon dolar olduğu belirtti.



MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural’ın açıkladığı belgelere göre, asıl mesleği terzilik olduğu için ‘’Terzi Seyfi’’ olarak tanınan Seyfi Saltoğlu’nun biri villa olmak üzere 7 adet evi ile çeşitli büyüklüklerde 10 adet arsası, oğlu Hakan Saltoğlu’nun da 5 adet arsası var.



ANAP, Refah, Fazilet ve AKP'de 23 yıl bu görevini sürdüren Saltoğlu, bu dönem aday gösterilmeyerek listeye alınmadı. Yıllar önce Ankara’nın Ulus semtindeki dükkanında terzilik yapan Saltoğlu, Belediye Meclis üyesi olunca Angora Evleri'nde villa satın aldı. Saltoğlu'nun adı, Belediye Meclisi kararıyla Angora Evleri'nin bulunduğu bulvara verildi. Danıştay ise bu kararı iptal etti. MHP Saltoğlu’nun mal varlığını şöyle açıkladı:



‘’Yenimahalle Aşağıyurtçu Mahallesinde 95- 963 ve 980 parselde üç adet arsa, Yenimahalle Ballıkuyumcu Mahallesi parsel 1424’de bir adet arsa, Yenimahalle Susuz Köyünde 136-141 ve 3919 parsellerde üç adet arsa, Keçiören Parsaklar’da ada no 1192’de, 9-10-11-12-30-34 nolu 6 adet daire, Keçiören Parsaklar’da ada no 204’de 8 nolu daire, Etimesgut Yapracık köyünde ada no 7643 ve 47737’de iki adet arsa’’



Gayrimenkul zengini Fincan ailesi





Ankara’da yaşanan su sıkıntısı sırasında görevinden istifa eden ASKİ Genel Müdürü İhsan Fincan ve ailesine ait mal varlığı ise dudak uçuklatıyor. MHP, toplam 65 konut, 36 arsa ve 19 işyerinden oluşan bu mal varlığını da şöyle açıkladı:



İhsan FİNCAN: Çankaya Hacı İsmail Mahallesinde 5 adet konut, İlkadım mahallesinde bir arsa, İlkadım mahallesi Yetkin sokakta 6 adet konut, Kırıkkale Gürler Mahallesinde 6 adet işyeri, Altındağ Anafartalar’da iki işyeri, Yenimahalle Çayyolunda bir konut.



Zehra FİNCAN (Eşi): Çankaya Büyükesat’ta 4 adet konut, Kazım Özalp mahallesinde bir konut, Bahçelievler’de 5 adet konut, Beytepe’de 708 metrekare arsa, Güven mahallesinde konut, Gölbaşı İncek’te 3 adet arsa



Pınar FİNCAN (Kızı): Çankaya Sancak mahallesinde bir daire ve bir arsa, Kavaklıdere’de bir daire, Büyükesat’ta bir daire, Çayyolunda bir konut ve 5 parsel arsa, Alacaatlı köyünde iki adet arsa, Gölbaşı Hacılar ve İncek’te 2 adet arsa



Elif FİNCAN(Kızı): Çankaya Hacı İsmail mahallesinde bir daire, Mühye, Lodumlu ve Siteler’de üç adet arsa, Balgat’ta bir daire



Zeynep FİNCAN(Kızı): Çankaya Çukurca ve Balgat’ta iki adet daire, Gölbaşı Hacılar ve Kızılcaşar’da iki adet arsa



Ayşe FİNCAN(Kızı): Gölbaşı İncek, Mühye ve Alacaatlı ile Siteler’de dört adet arsa, Sancak Mahallesi, Çayyolu, Balgat, Karakusunlar’da üç adet konut,

Fevzi Paşa Mahallesinde üç adet işyeri..



Zeki FİNCAN(Kardeşi): Çankaya Aziziye ve Hacı İsmail mahallelerinde 7 adet konut, Mühye, Çukurca, İzzettin Mahallesi, Siteler, Yahyalar ve Özevler semtlerinde 6 adet arsa, Demet Mahallesinde işyeri.



Ayrıca Zeki Fincan’ın eşi Fatma, oğulları Mustafa ve Hakan Fincan’a ait de, Ankara Çankaya Mühye, Cumhuriyet, Alacaatlı, İlkadım, Altındağ, Yenimahalle, Gölbaşı ile Diyarbakır’da 23 konut, 8 arsa ve dört işyeri de bulunuyor.