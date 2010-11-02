Gökçek:İlçe belediyeleri kalksın

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'BİR ÇOĞU ŞEHİRLİKTEN SİLİNİR'



Melih Gökçek ve Denizli Belediye Başkanı Nihat ZeybekciAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 'AK Parti iktidara geldiğinde Başbakan Erdoğan'la yapılan bir toplantı'da ortaya atılan fikri, Denizli'de gündeme getirdi. Ntvmsnbc'de yayınlanan haber şöyle:Denizli Belediyesi tarafından düzenlenen 'Cumhuriyetin 87. Yılında Büyükşehire Doğru Denizli' konulu panelde konuşan Gökçek, ilçe belediyelerinin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.İlçe ve büyükşehir belediyesi bir arada olduğunda o şehirde mutlaka karışıklık başlayacağı düşüncesini dile getiren Gökçek, 'Ankara ve İstanbul hariç' dediği fikri şöyle anlattı:''İster aynı partiden seçilin, ister başka partilerden. İlçe belediye başkanlarının birçoğu kendisini büyükşehir belediye başkanı yerinde gördüğü için iç çatışma başlar, bundan dolayı da verim düşer. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri belli konularda yetki karmaşası içerisine girer.Biz AK Parti iktidara geldiğinde Sayın Başbakanımızla bir toplantı yapmıştık. O toplantıda 'Ankara ve İstanbul hariç, bütün vilayetlerde büyükşehirler olsun ama tek baş olsun, ilçe belediyeleri olmasın' tarzında bir fikir atıldı. O fikrin tekrar gelmesi lazım.''Gökçek'in Denizli'nin verdiği vergiden pay alamamasının haksızlık olduğunu dile getirerek ''O kadar vergi verecek, ama bu vergiden payını alamayacak, Bu haksızlık. Ama seçim öncesinde baskı yaparsanız böyle bir konuda, başarılı olabileceğinize inanmıyorum'' sözlerine paralel ifadeler de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan geldi.81 ilin yaklaşık 40'ının ilçe konumuna geldiğini söyleyen Mehmet Özhaseki, ''Bunlar, zamanında medeniyetlerin merkezleriydi. Bazı medeniyetlere başkentlik yapıyorlardı. Yüz binlerce nüfusları vardı. Ama şimdi yoklar, Ankara'daki bir ilçenin yarısı bile değiller.20-25 vilayet ayakta kalma mücadelesi veriyor. Günümüzdeki birtakım özel şartlar olmasa, objektif bir takım kıstaslar getirilse, emin olun birçoğu şehirlikten silinir. 15 tane vilayet var ki, bunlar kalkınma trendini yakalamış, yavaş yavaş yukarıya çıkıyor. Denizli doğru adımlar atarsa Anadolu'daki büyükşehirlerden olur'' dedi.Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci de, Denizli halkının yıllardan beri devam eden büyükşehir olma hayalini yüksek sesle konuşmaya başladığını dile getirdi.