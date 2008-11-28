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Politika

Gökçek'i yalanlayan fotoğraf

Karayalçın ile Baykal'ın basın toplantısını provake eden Serdar Tüzün'ün, Melih Gökçek ile fotoğrafları çıktı

28 Kasım 2008 02:00

CHP lideri Deniz Baykal ve CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Karayalçın’ın gazetecilere açıklama yaptığı sırada kendisine gazeteci süsü vererek, Baykal’ın makamının bulunduğu 12’nci kata kadar çıkan Serdar Tüzün’ün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le bir arada olan görüntüleri ortaya çıktı

Gökçek’in “CHP Genel Merkezi’nde soru soran kişiyi ne tanıyorum, ne de bu zamana kadar korumalığımı yaptı” sözlerine karşın Tüzün’ün, 22 Şubat 2004’te Başbakan Erdoğan ile Gökçek’in katıldığı bir etkinlikte kurdele kesimi sırasında, Gökçek’in hemen arkasında bulunduğunu gösteren görüntüler, dün STAR TV Ana Haber Bülteni’nde yayımlandı. Haberde Tüzün olduğu iddia edilen kişinin, önceki günkü görüntülerinin aksine saçları olduğu görülürken, Tüzün’ün geçen süre içinde saçlarını kazıttığı, kilo aldığı ve sakal bıraktığı belirtildi.   

Toplantıyı karıştıran soru

'CHP provokatörü Gökçek'in adamı'

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