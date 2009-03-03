Gökçek’e ODTÜ protestosu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in uygulamalarını eleştiren Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) bir grup öğrenci, büyükşehir belediye binası önünde pankart açarak oturma eylemi yaptı. Öğrenciler, Gökçek’le görüşene kadar her gün saat 14.00’te oturma eylemlerine devam edeceklerini söyledi.



‘ODTÜ nöbette Gökçek nerede?’



Büyükşehir Belediye binası önünde öğle saatlerinde bir araya gelen ODTÜ öğrencisi bir grup, ‘ODTÜ nöbette Gökçek nerede’, ‘Ulaşım çok pahalı, okula nasıl gidelim?’, ‘İçirdiğin zehirli sular yetmedi mi?’ ve ‘Isınamıyoruz, doğalgaz zammı geri alınsın’ pankartları açarak oturma eylemi yaptı. Polis ekiplerin geniş güvenlik önlemleri altında eylem yapan öğrencilere çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Daha önce ODTÜ’nün bazı binalarının kaçak olduğunu ve yıkacağını söyleyen Gökçek’in bu sözlerine atıfta bulunan öğrencilerin, ‘ODTÜ’yü yıkıp Disneyland mı yapacaksın?’ pankartı açmaları dikkat çekti.



‘Öğrenciyi sömüren Gökçek gitsin!’



Burada bir açıklama yapan öğrenciler, Melih Gökçek’in gitme vaktinin geldiğini söyleyerek, “15 yıldır bizi, Ankara’lıyı öğrenciyi sömüren Gökçek gitsin artık. Melih Gökçek, ulaşıma, doğalgaza yaptığı zamlarla eğitim hakkımızı engelliyor. Suyumuza göz dikmiş, bizi zehirlemişti. Bunlar yetmezmiş gibi ‘ODTÜ’yü yıkarım’ dedi. O arazilerin hepsi benim, siz işgalcisiniz demişti. Tıpkı Dikmen Vadisi’ndeki, Mamak’taki yoksul halka söylediği gibi. Bugün ODTÜ’lüler olarak bu binanın önündeyiz. Öfkemiz geçmediği için, hakkımız yendiği için, gözümüzün içine baka baka yalan söylediği için. ODTÜ’nün nöbeti başlıyor bugün ve Gökçek’in kapısında bekliyoruz. Gelip bizi dinlemeden de gitmeyeceğiz” dedi.



Oturma eylemlerini yaklaşık 4 saat sürdürdükten sonra dağılan öğrenciler, Melih Gökçek’le görüşene kadar hergün saat 14.00’te oturma eylemlerine devam edeceklerini söyledi.



