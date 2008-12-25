Gökçek'e mesaj: İlanihaye başkan kalınmaz

Başbakan Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı dahil 46 ilde yola devam edecekleri adayları pazar günü Ankara’da açıklayacak.



Değerlendirmelerin sürdüğünü vurgulayan Başbakan Erdoğan, "Bir belediye başkanı arkadaşımız ilanihayet kalacak diye birşey yok" mesajını verdi.



Adayların açıklanacağı toplantı, Büyükşehir Belediyesi'ne ait olmayan Altındağ Spor Salonu'nda yapılacak.



Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen ödül törenine katılan Başbakan Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı.



Yüksek yargıdaki gerilim



Erdoğan, "Yüksek yargı organları arasında yaşanan tartışmanın seçimlere gölge düşürüp düşürmediği" yönündeki bir soru üzerine, "Ben herhangi bir gölge düştüğü

kanaatinde değilim" yanıtını verdi.



AKP'li belediyeler



AKP'nin şu anda yoğun bir şekilde seçime hazırlık çalışmalarına devam ettiğini belirten Erdoğan, şu anda aday adaylarının müracaatlarını aldıklarını, ay sonuna kadar bu müracaatları kabul edeceklerini söyledi.



AKP'li olan belediyelerle ilgili performans değerlendirmesi de yaptıklarını ifade eden Başbakan Erdoğan, bu değerlendirmelerini gerek temayül yoklamaları gerek kamuoyu araştırmaları ve milletvekilleri ile sürdürdüklerini kaydetti.



Büyükşehirlerden 5 tanesini kamuoyuna ilan ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "Bu hafta sonu Pazar günü Ankara'da Altındağ Kapalı Spor Salonu'nda fevkalade bir durum olmazsa, gerek mevcut Büyükşehir belediye başkanlarımızdan beraber devam edeceklerimizin bir kısmını açıklayacağız. 46 il belediye başkanlarımızdan da yine devam edeceklerimizi açıklayacağız" diye konuştu.



"Koltuk ilanihaye değil"



Bazı gazetelerde adaylarla ilgili çıkan haberlere tepki gösteren Erdoğan, mevcut belediye başkanlarına da 'koltuk ilanihaye değil' diye seslendi.



Erdoğan, "Gazetelerde, 'Şunlarla yol ayrıldı, bunlarla yol ayrıldı' gibi yalan yanlış şeyler çıkıyor. Tabii 'Atıyorum' diyor. 'Tutarsa olur' diyor. 'Tutmazsa bahtıma' diyor. Bunlar yanlış şeyler. Biz kılı kırk yararak devam ediyoruz... Bütün bunları etraflıca değerlendiriyoruz. Bir belediye başkanı olan arkadaşımız da ilanihaye belediye başkanlığında kalacak diye bir şey yok. Bir milletvekili olan arkadaşımız ilanihaye milletvekilliğinde kalacak diye bir şey yok. Bu konuda tüm arkadaşlarımız bir genel yaklaşım içinde olmalı" dedi.



Başbakan, buna örnek olarak da, "Bundan sonra eğer beni genel merkezim bu işe uygun görmüyorsa, bırakabilirim, demeli. 'Ama ben tekrar burada yoluma devam etmeliyim' gibi bir anlayış da bana göre doğru değil" ifadesini kullandı.



Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin "Hafta sonu Ankara'yı da açıklayacak mısınız?" sorusuna, "Açıklanabilir" yanıtını verdi.



Doğalgaz fiyatları



"Yeni yıla doğalgaz indirimiyle girecek miyiz?" sorusu üzerine Başbakan Erdoğan, "Arkadaşlar o da mesela yalan, yanlış bir haber. Dün Enerji Bakanıma sordum. 'Böyle bir açıklaman var mı?' 'Hayır' dedi. 'Benim hiç bir yerde böyle bir açıklamam olmadı. Ben de gazetelerden duyuyorum' dedi" şeklinde konuştu.



Maliki ile görüşmesi



Erdoğan'a, "Irak Başbakanı Maliki ile görüşmenizde yeni kararlar alındı mı? Özellikle silah bırakılması noktasında somut bir adım söz konusu mu?" sorusu soruldu.



Erdoğan, "PKK terör örgütüne karşı ortak mücadelede bizim Irak Merkezi Yönetimi

ile en ufak sorunumuz yok. Silah bırakma konusunda Irak Merkezi Yönetimi bu işin

tarafı değil. O da tabii ki bunun biz nasıl düşünüyorsak, aynı şekilde düşündüğünü çok açık, net her zaman Sayın Maliki ifade etmiştir. Şu anda bizim özellikle operasyonlar noktasındaki hareketimizi terörle mücadelede bir hak olarak gören bir insandır" dedi.



Bunun dışında, siyasi, askeri noktada atılacak adımlar konusunda mutabakat içinde olduklarını söyleyen Başbakan, "Bütün bunların dışında karşılıklı icracı bakanlarımızın bu Strateji Yüksek Düzeyli Konsey'in uygulamaya geçirecek adımları atmanın hamdolsun dünkü görüşmelerde meyvelerini aldık. Bunlar şimdi enerji alanı başta olmak üzere eğitimde, sağlıkta, konut, altyapı, üst yapı bütün bu yatırımlarla ilgili bir sürecin hızla hayata geçirilmesi konusunda bakan arkadaşlarım görüşmelerini yaptılar. Belki de bu arada ikili olarak bakan arkadaşlarım gidiş gelişler yapacaklar heyetlerle birlikte. Bunlar da hızla devam edecek" dedi.



Irak doğalgazı



Erdoğan, bunun yanında Irak ile doğalgaz konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu belirterek, Türkiye'nin buradaki doğalgazın Avrupa'ya ve farklı ülkelere taşınması noktasında bakışının olumlu olduğunu kaydetti.



Başbakan Erdoğan, "Enerji Bakanımız bu ara Bağdat'a gidecek ve orada görüşmeleri yapacak. Bazı konuları orada imza altına alacaklar. Bunun dışında herhangi bir şey yok" diye konuştu.

