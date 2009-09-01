Süper Lig'de Ankaraspor - Galatasaray arasında oynanan maçta Sarı-kırmızılıların 2. golünün ardından bir kişinin Melih Gökçek'e küfür etmesi sonucu, protokol tribününde olay çıktı.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankaraspor Onursal Başkanı Melih Gökçek, kendisine küfür ettiğini söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Işıklar'ın şöförü Muhammer Bulut'u korumaları tarafından tribünden çıkarttı. Stat dışına çıkarılan Muhammer Bulut, Melih Gökçek'in şikayetçi olması üzerine polis tarafından sorguya alındı. İfadesi alınan Bulut hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

