-GÖKÇEK: ''DEVAM EDEN DAVAM YOK'' ANKARA (A.A) - 09.12.2010 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ''Benim şu anda görevi kötüye kullanmakla ilgili, yolsuzlukla ilgili, suistimalle ilgili tek bir devam eden davam yok'' dedi. Gökçek, dün TBMM'de bir kanun görüşüldüğünü ve bazı milletvekillerinin çıkıp ''Kanun Melih Gökçek için çıkıyor, Melih Gökçek'i affetmek için bu kanunu çıkartıyorsunuz'' şeklinde son derece bilgisizce ve ''ipe sapa gelmez ifadeler'' kullandıklarını söyledi. ''Benim şu anda görevi kötüye kullanmakla ilgili, yolsuzlukla ilgili, suiistimalle ilgili tek bir devam eden davam yok'' diyen Gökçek, şunları kaydetti: ''Olmayan davaların nesi için ben çıkartmaya gayret edeyim. Bu kadar saçma, bu kadar bilinçsiz, bu kadar cahilce iddia olur mu? Bunlar son derece saçma iddialar. 'Efendim sen Burhan Kuzu ile konuşmuşsun. Bu kanun maddesinin fi tarihinde kaldırılmasını istemişsin.' Evet; istedim. Yine istiyorum. Çıkan kanun da hiçbir işe yarayacak bir kanun değil. Hiçbir şeyi değiştirmiyor. Ben kanunun ruhuna karşıyım. Neden? 257. madde, kanununda suç sayılmayan diğer haller diye başlıyor. Suç olarak sayılmayan halin nasıl suç olduğunun mantığı yok. Bu anayasaya aykırı. Çünkü anayasa, suçun tarifini ister. Ona göre de ceza verir. Yani suç olmadan ceza olmaz. Kanunda tarif edilmeyen bir suçla eğer bana ceza veriliyorsa; bana göre bu kanun değildir. Bu anayasaya aykırıdır. Kesinlikle bu kanun maddesi kaldırılmalıdır. Biz şunu istiyoruz: Görevi kötüye kullanma maddesi aynen kalsın, ama neyin görevi kötüye kullanma olduğunu tek tek detaylayın. 'Şunu yaparsanız, bu görevi kötüye kullanmaktır' deyin. Böyle bir sayım yapılmıyor. Diyor ki: 'Kanunda suç olarak sayılan haller dışında kalan.' Yahu, suç olarak sayılırsa zaten yapmıyorum. Onun haricindekinin, ben suç olup olmayacağını nereden bileceğim.'' Melih Gökçek, dün TBMM'de bir milletvekilinin ''Efendim, Melih Gökçek bu kanunun çıkması için, buraya şampiyon ekmek gönderiyor. Bunu milletvekillerine rüşvet olarak gönderiyor'' dediğini belirterek, şöyle dedi: ''Şu terbiyesizliğe bakın. Kesinlikle ben şampiyon ekmek göndermedim. AK Parti Grubu'ndan sorumlu olan Halil Bey vardır. Halil Bey meclis çalışmalarının uzadığı günlerde, akşam AK Parti milletvekillerine, hatta muhalefet milletvekillerine, bir nevi orada aç kalmasınlar diye ya kalkar peynir simit gönderirler, ya da şampiyon ekmek veya meyve gönderirler. Bu bir adet. Ayın birinde ve ikisinde 700 adet şampiyon ekmek aldırmışlar. Açtım sordum Halil'e. Neyin nesi diye? Faturasını da verdiler. Kaç para peki rüşvet dedikleri ekmek, 30 kuruş. 30 kuruşluk ekmeği, ben milletvekillerine rüşvet olarak kanun çıksın diye vermişim. Böyle saçmalık olur mu? İnsanın bunu söylemesi için tamamen hafsalasını kaybetmiş olması lazım. Yazıklar olsun. Bunu söyleyen kişinin utanması lazım. Ama bakıyorum, hayretlere düşüyorum. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Yazıktır, ayıptır.'' -''ARINÇ, KONUYA VAKIF DEĞİL''- Melih Gökçek, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın da konuyla ilgili açıklamalarda bulunduğunu ve ''Eğer bunlar doğruysa, bunlar hoş olmayan olaylar'' dediğini ifade ederek, ''Bülent Bey, bu konuda bilgi sahibi değil. Bilgi sahibi olmadığı için yanlış yapmış. Kendi tabiriyle ifade edeyim, yanlış söylemiş. Çünkü konuya vakıf değil. Konuya vakıf olmadan da yorum yapmak yanlış. Sabah kendisiyle konuştum, zannediyorum bu manadaki işin gerçeğini öğrendi. Olay da bu'' diye konuştu. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'nin de ''Dikmen Vadisi'ndeki milletvekillerine sattığınız evlerin isimlerini söyleyin'' dediğini belirten Gökçek, İnce'nin Dikmen Vadisi ile başka yerleri karıştırdığını, milletvekillerinin satın aldığı yerin Çukurambar'daki binalar olduğunu kaydetti.