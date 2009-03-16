'Gökçek vuruldu' diyecekler, inanmayın!

Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, seçimlerden bir gün önce kendisiyle ilgili spekülasyonların artacağını söyledi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Kendisine karşı olan bazı grupların seçimlerden bir gün önce ortaya ’Gökçek seçimden çekildi’, ’Gökçek vuruldu’ şeklinde iddialar ortaya atılacağı istihbaratını aldıklarını" iddia etti. Gökçek, AK Parti Ankara İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, "bazı grupların seçim sürecinde vatandaşın zihnini bulandırmak için ortaya asılsız iddia, dedikodu ve iftira atacağını" ileri sürdü.



Seçim yasağı dolayısıyla buna cevap vermelerinin mümkün olmayacağını ifade eden Gökçek, "Ankaralıları şimdiden uyarıyorum, bu tür asılsız ve çirkin siyaset yapanlara kesinlikle inanmayın" görüşünü dile getirdi.

"CHP ve MHP’ye gönül vermiş bazı belediye çalışanlarının vatandaşlara kötü davrandığını, zabıtanın esnafa yersiz ceza kestiğini ve bunun maliyetinin de kendisine yüklenmeye çalışıldığını" öne süren Gökçek, vatandaşlardan, bu tür durum yaratan belediye görevlilerini kendisine bildirmelerini istedi. Gökçek, "balkon ve bina cephelerine asılmak üzere vatandaşlara dağıtılan poster, afiş ve bayrakların, kendisine polis süsü vermiş bazı kişiler tarafından indirilmeye çalışıldığını" da ileri sürdü.



Melih Gökçek, "Kendisine karşı olan bazı grupların seçimlerden bir gün önce ortaya ’Gökçek seçimden çekildi’, ’Gökçek vuruldu’ şeklinde iddialar ortaya atılacağı istihbaratını aldıklarını" öne sürdü.



