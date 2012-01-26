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Spor

Gökçek Vederson adliyede BURSA (A.A)

26 Ocak 2012 16:22

-Gökçek Vederson adliyede BURSA (A.A) - 26.01.2012 - Futbolda şike iddialarına ilişkin hazırlanan iddianamede adı geçen Bursaspor'un sol kanat oyuncusu Gökçek Vederson, Bursa Adliyesi'ne geldi. Avukatı ile Bursa Adliye'sine giriş yapan Vederson, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Vederson, futbolda şike iddialarına ilişkin hazırlanan ve özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin sanıkları arasında yer alıyor. Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Aralık 2011 tarihinde, futbolda şike iddialarına ilişkin hazırlanan iddianamede adı geçen Gökçek Vederson'un da aralarında bulunduğu 28 kişi hakkındaki seyirden yasaklanma cezasının kaldırılmasına hükmetmişti.

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