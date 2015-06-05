Gökçek: Üst aklın temsilcileri Demirtaş’ı Kanada’ya götürdü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın HDP'ye yeni bir strateji çizmek için “üst akıl”ın temsilcileri tarafından Kanada'ya götürüldüğünü söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, A Haber canlı yayınına katıldı.

Gökçek, canlı yayında şunları söyledi:

Demirtaş üst akıl ile görüştü

'Recep Tayyip Erdoğan'ın durdurulması lazım' Üst Akıl dediğimiz uluslararası gücün talimatı ve emri bu. İçlerinde özellikle Soros gibi para babaları var başta. Amerika, İngiltere, Almanya, MOSSAD doğrudan doğruya bu üst aklın talimatlarına göre hareket ediyor. Bunu rahatlıkla organize edebiliyorlar. Mesela yurt dışına Selahattin Demirtaş gitti, özellikle Kanada'ya kadar kendisini götürdüler. Orda Üst Akıl ile görüştürdüler, Türkiye'de HDP için yeni bir strateji çizdiler. Seçim sonrası barajı aştırıp Apo'nun da tasfiyesini düşündüler. Kendi kafalarına göre plan ve projeleri var. Araya giren de Kemal Derviş. Yapan da Kemal Derviş. Bu kadar açık ve net olaylar oldu. Aynı şekilde düne kadar hep Amerika'ya karşı tavır koyan, Amerika'ya karşı devamlı beyanat veren Kılıçdaroğlu kollarından tutuldu Amerika'ya götürüldü. Bunlar tesadüfi olaylar değil.

Paralel üst aklın ana taşeronu

Üst akılın Türkiye'deki ana taşeronu paralel yapı. Tamamen şu anda CIA'in emrinde olduğunu cümle alem biliyor. Bunu yabancılar da yazıyor, yerliler de yazıyor ve onların emirleri Türkiye'de üç siyasal partiye ve iki terör örgütüne hükmediyorlar. Nedir bunlar, CHP, MHP, HDP, PKK ve DHKP-C.