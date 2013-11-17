Gökçek Twitter'daki bin takipçisine yemek ısmarladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 1 milyon takipçiyi aşmasından dolayı verdiği yemekte bin takipçisiyle bir araya geldi.

ATO Congresium'daki etkinlikte sunum yapan Gökçek, projeleri hakkında bilgi verdi.

Temapark ve Hayvanat Bahçesi Projesi'ni anlatan Gökçek, "Allah nasip ederse Ankara'nın en büyük projesi Disneyland'a benzeyen Temapark olacak. Alan açısından ve oyuncak açısından Türkiye'nin değil dünyanın en büyük temaparkı oluyor" görüşünü paylaştı. Gökçek, inşaatın başladığını, mart başında çadırların birkaçının açılacağını kaydetti.

Ankara Fuar Alanı ve Kongre Merkezi, Kızılay Yenileme Projesine ilişkin de bilgiler veren Gökçek, metro inşaatlarının tüm hızıyla devam ettiğini, Sincan metrosunun aralık ayı itibarıyla deneme çalışmalarına başlayacağını belirtti.

ODTÜ yolu Aralık'a kadar bitecek

Gökçek, "ODTÜ'den geçen yol trafiğe önemli katkı sağlayacak. Tıkanıklığı ortadan kaldıracak. 27 tane proje yaptırdı ODTÜ. Fakülteler arasında ihtilaf çıktı. Her çalışmaya muhalif gösteren gruplar direndi ama halkın desteği olmadığı için fazla bir şey yapamadılar. Önemli bir kısmı tamamlandı. İnşallah aralık başında tamamlanmış olacak" dedi.

Soruları yanıtladı

Çekiliş usulüyle takipçilerin sorularını da yanıtlayan Gökçek, yerel seçimler ve aday adaylığıyla ilgili soru üzerine, "Partim uygun görürse Allah nasip ederse bir dönem daha belediye başkanlığı istiyorum. Ondan sonra da siyaseti bırakayım. Allah ömür verirse medyacılık yapayım diyorum" yanıtını verdi.

Bir soru üzerine Mustafa Sarıgül'ün CHP'ye katılmasını da değerlendiren Gökçek, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu deyince, adamcağızın façasını bozdular. Adam diyor ki 'Ben senin yerine geleceğim, yerine oturacağım. Belediye başkanı olmaya değil genel başkan olmaya geliyorum' diyor. Göz göre göre partinin içine alıyor. Nereden sıkıştırdılar ki aldılar. Bu baronlar nasıl baronlar. CHP'yi nasıl yönetirler. Sarıgül'ün ne yapacağı da belli olmaz. Genel başkanlığa fit olup İstanbul Belediye Başkanlığından vazgeçebilir. Bana sorarsanız CHP'nin başında Kılıçdaroğlu kalsın. Biz onun gibisini bulamayız."

Gökçek, etkinliğin sonunda katılımcılarla tek tek fotoğraf çektirdi.