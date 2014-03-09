Gökçek: Saydım ODTÜ'de 300 marjinal var!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek, ODTÜ'lü öğrencilerle neden anlaşamadığını sorusunu yanıtladı. ODTÜ'lü öğrencilerle geçinememek gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Gökçek, "Hayır, geçinememek gibi bir durum yok. Şu anda belediyede benimle çalışan en önemli arkadaşlarım ODTÜ'lü" dedi. ODTÜ'nün Talebe Derneği Başkanı'nın pırıl pırıl ve sağcı bir çocuk olduğunu söyleyen Gökçek, "ODTÜ'deki 26 bin öğrencinin içinde 300 tane marjinal var" ifadesini kullandı.

Marjinal öğrencileri tek tek saydığını söyleyen Gökçek'in, Kübra Par'ın Habertürk'te çıkan söyleşisinin bir kısmı şöyle:

Solculardan neden bu kadar nefret ediyorsunuz?

Çünkü Türkiye'de değer verdiğim konulara onlar değer vermiyor.

Tüm solcuları topyekûn karşınıza almanız tuhaf değil mi?

Topyekûn almıyorum, sağduyulu solcuları ayırıyorum. ODTÜ Bulvarı, pardon 1071 Malazgirt Bulvarı'nı açtık. Hâlâ "Neden açtın" diyenler var. Bu adamların beni sevmesi mümkün mü?

Ama siz de fazla inatlaşmıyor musunuz?

İnatlaşmıyorum, hakkımı savunuyorum. Siz gazeteciler hep böylesiniz! "Biz haklıyız, kabul edin" diyorsunuz. Bir kez de siz kabul edin. Hiç gazeteci olarak hatanızı kabul ettiğiniz vaki mi?

Büyük bir hata yapmadım bugüne kadar.

Bak işte... Burayı da yaz ama! (Kahkahalar...)

ODTÜ'lülerle neden geçinemiyorsunuz?

Hayır, geçinememek gibi bir durum yok. Şu anda belediyede benimle çalışan en önemli arkadaşlarım ODTÜ'lü.

Yeni nesille mi anlaşamıyorsunuz?

Hayır. ODTÜ'nün Talebe Derneği Başkanı pırıl pırıl bir çocuk.

Solcu mu sağcı mı?

Sağcı.

O yüzden iyi anlaşıyorsunuz!

Bak gördün mü, sen de ayırt ediyorsun! ODTÜ'deki 26 bin öğrencinin içinde 300 tane marjinal var.

Saydınız mı tek tek?

Tabii saydım, biliyorum. Bu marjinal gruplar ODTÜ'yü temsil ettiklerini iddia ediyorlar ama etmiyorlar. Bizim tartışmamız marjinal çocuklarla, bir de bunlara kol kanat geren marjinal öğretim görevlileriyle...

Gezi olaylarının ardından ODTÜ yolunda ısrar edilerek, "ağaçlar kesiliyor" tartışması başlatmak stratejik bir hata değil miydi?

Hayır, tam tersine. Devlet olayları marjinal grupların keyfine göre yapacaksa devlet olmaktan çıkar.