Gökçek: Şaibeyi yaratan bizzat Özgener'dir

Futbol Federasyonu ve başkan Mahmut Özgener'i sert bir dille eleştiren Gökçek, Ankaraspor ile Ankaragücü'nün organik bir bağı olmadığını iddia etti.



NTV'de bir spor programına konuşan Gökçek, "Ankaraspor ile Ankaragücü'nün bir bağı yok. Bazı örnekler vereyim; mesela Gençlerbirliği Yönetim Kurulu üyesi sayın Turgay Kalemci, Hacettepe'nin Başkanı oldu. Bunun gibi birçok örnek var. Federasyon Başkanı açıklama yapmış, ‘Benim zamanımda olmadı, benden önce oldu' diye. Ama onun zamanında da devam etti. Futbol Federasyonu bu yanlı tutumun hesabını verecek. Ekonomik olarak verecek, kongrede verecek. Hiçbir şekilde yanlarına kalmayacak. Açık ve net ifade ediyorum, adalet yerine getirilecek" dedi.



Federasyon Başkanı Mahmut Özgener'i Türk futboluna şaibe bulaştırmakla suçlayan Gökçek, sözlerine şöyle devam etti: Federasyon bunları yaparken ‘Türk futboluna şaibe bulaşmasın' iddiasıyla yapıyor. Nedir şaibe? ‘Ankaraspor ile Ankaragücü'nün arkasında Melih Gökçek var.' Ben Ankara'daki bütün takımların onursal başkanıyım. Ancak illa bir şaibe aranıyorsa örneğin geçen seneki Altay-Kayseri Erciyesspor maçına baksınlar. Altay 9 as futbolcusunu oynatmadı, Erciyes galip geldi ve Sakarya küme düştü. Şimdi burada şaibe var mı yok mu? Peki Altay kimin takımı? Mahmut Özger Altay'ın başkanlığından gelip TFF Başkanı oldu. Yakışan ne? Bu durumu hemen Disiplin Kurulu'na intikal ettirmek. Ettirmiş mi? Hayır. Ettirmediğine göre şaibeyi bu işin içerisine sokan kişi Federasyon Başkanı'nın bizzat kendisidir. Bu kadar titiz olan bir kişinin hemen istifa etmesini bekliyoruz.



Elma armut mu satıyoruz?



TFF'nin Ankaraspor'a verdiği 3 günlük satış süresini de eleştiren Melih Gökçek, bir kulübün bu kadar kısa sürede satılmasının mümkün olmadığını savundu.



"Araba satmaya kalkasanız, 3 günde satamazsınız" diyen Gökçek, "Federasyonun tavrı enteresan. Ankaraspor yönetimi satmaya kalksa, genel kuruldan onay alması lazım. Genel kurul da 15 gün içinde yapılır. Ama Federasyon ‘3 gün içinde sat' diyor. Ne satıyoruz, elma armut mu satıyoruz? Federasyonun amacı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Ankaraspor danışıklı dövüşle birisine satılmış olsa, adalet mi olacak bu? Böyle kendi kendini aldatma olur mu? Kesinlikle inanıyorum ki bu durum hem Tahkim Kurulu'ndan hem de FIFA'dan dönecek. Benim duyduğum Ankaraspor yönetimi FIFA'ya müracat edecek. Hem tazminat talep edecekler, hem de bazı belgeler ortaya koyacaklar" ifadelerini kullandı.



Futbolcuları vermememizin sebepleri var



Kamuoyunda oldukça tartışılan Ankaraspor'dan Ankaragücü'ne geçen futbolcularla ilgili de açıklama yapan Melih Gökçek, Ediz ve Mehmet Çakır'ın hoca tarafından oynatılmadığı için, Risp'in de yabancı kontenjanı nedeniyle gönderildiğini söyledi. Gökçek, Hürriyet'in ise transfer olmayı kendisinin istediğini belirtti.



Futbolcuların bedava verilmediğini ifade eden Gökçek, "Ankaraspor'dan Ankaragücü'ne 5 sporcu geçti. Bunlar kiralandı, bedava değil, parasıyla kiralandı. Teknik direktör Jurgen Rober, Ediz'i kesti. Arka arkaya birçok maçta oynatmadı. Ediz geçen sene Ankaraspor'un en çok ümit veren oyuncusuydu. Oynamazsa değeri düşecekti. Ankaraspor da değeri düşmesin diye Ankaragücü'ne verdi. Bu sporcuların içerisinde Risp var. Risp yabancı kontenjanı nedeniyle gitti. Muhammed Hanifi'yi hoca zaten hiç oynatmadı. Mehmet Çakır'ı son 2 maçta sadece 15 dakika oynattı. O da Ediz gibi çok kıymetli futbolcu. Bunların içinde sadece Hürriyet var, o da Ankaragücü'ne gitme konusunda çok arzuluydu. Yönetimden rica etmiş. Benim duyduğum bu" dedi.



Federasyonun tutumunun Ankaraspor'a büyük zarar verdiğini savunan Gökçek, "Ankaraspor ligde kalsa bile moral bozukluğuyla maçlarının çoğunu kaybedecek. Psikolojik sıkıntıya giren bir takımın başarı şansı yok. Bu kulübün piyasadaki değeri 36 milyon Euro. Ankaraspor bir anonim şirketi ve pek çok hissedarı var. Bu hissedarlar kayıpları nedeniyle TFF'ye dava açabilirler" şeklinde konuştu.

