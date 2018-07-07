Gökçek: O pankartı taşıyan ODTÜ'lüler okuldan atılsın

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) mezuniyet töreninde açılan pankartlara tepki gösterdi. Gökçek'in, cinsel tacizle ilgili bir pankartın fotoğrafını paylaşırken yaptığı 'tecavüzü meşrulaştıran' yorum ise sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çeşitli hayvanlara benzetilmiş şekilde gösteren 'Tayyipler Alemi' karikatürünün yer aldığı pankartı taşıyan öğrencilerin fotoğrafını kişisel Twitter hesabından paylaşarak, öğrencilerin okuldan atılması gerektiğini söyledi.

Pankartı taşıyan öğrenciyle ilgili "Derhal okuldan atılsın ve Cumhurbaşkanı'na hakaret etmenin ne olduğunu anlasın" diyen Gökçek'in tweetinin altına yüzlerce yorum geldi. Bazı kullanıcılar öğrencilerin taşıdıkları pankartların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek Gökçek'e tepki gösterirken; diğerleri ise eski Belediye Başkanı'nın tavrını doğru buldu.

Gökçek'in tweeti şöyle:

ÜLKENİN CUMHURBAŞKANINA ALENİ OLARAK HAKARET EDEN BU AFİŞİ TAŞIYAN BU AHLAKSIZLAR DİPLOMALARINI ALMADILAR İSE DERHAL OKULDAN ATILSIN VE CUMHURBAŞKANINA HAKARET ETMENİN NE OLDUĞUNU ANLASIN.

AYRICA ADALET KARŞISINA ÇIKIP CEZASI NEYSE ÇEKSİN.

DEMOKRASİ HAKARET HÜRRİYETİ DEĞİLDİR. pic.twitter.com/l1qF1w9hbb — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 7 Temmuz 2018

'Tecavüz tweeti' tepki çekti

Öte yandan Gökçek'in, ODTÜ’nün mezuniyet töreninde açılan bir başka pankart konusunda attığı tweet de büyük tepki çekti. Gökçek, öğrencilerin son dönemde artan tecavüz vakalarına ve bu konudaki bazı yaklaşımlara tepki gösteren “Tecavüze sebep olan şeyler” pankartının fotoğrafını paylaştı.

Söz konusu pankartta, "Tecavüze sebep olan şeyler" çoktan seçmeli bir soru olarak görülüyor, şıklar arasında da "Gece dışarı çıkmak, mini etek giymek, sarhoş olmak, cilveleşmek ve tecavüzcü" seçenekleri bulunuyor. Pankartta, "tecavüzcü seçeneği işaretli.

Gökçek ise tweet’inde, “Madem nedenini biliyorsunuz, siz de ilk dördünü yapmayın yapanlar salak mı” ifadelerini paylaştı.

Gökçek'in tepki çeken tweeti şöyle: