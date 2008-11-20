Gökçek, kömür yardımını hızlandırdı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in talimatıyla 1994’ten bu yana başkentteki yoksul ve dar gelirlilere yapılan kömür ve gıda yardımları, yaklaşan yerel seçimler öncesinde hız kazandı. Belediyeye ait TIR ve kamyonlar, gecekondu semtlerinde kapı kapı dolaşarak kömür ve gıda kolileri dağıtıyor.Belediyeye ait TIR ve kamyonlar, özellikle başkentin gecekondu semtlerinde sokak sokak dolaşarak kömür ve gıda yardımı dağıtıyor.Yardımlar geniş caddelerde TIR’lardan, sokak aralarında ise kamyonetlerden yapılıyor. Yardımı alan muhtaç ve dar gelirli vatandaşlar, önümüzdeki seçimlerde oylarını Gökçek’e vereceklerini açıkça dile getiriyor.Belediye yetkilileri, yardımların yüzde 30’unun Altındağ’a, yüzde 25’inin Mamak’a, geri kalanının ise Sincan, Keçiören, Yenimahalle ve Çankaya’ya yapıldığını kaydetti. Gıda paketi yardımının 2007’de yılda 2 kez yapıldığını, bu yıl ise bu sayının 3’e çıkarıldığını söyleyen yetkililer, “Yardımların seçimle ve seçmenle ilgisi yok. Bu sosyal yardımlaşma olayıdır” iddiasında bulundu.671 bin ton kömür, 127 milyon 883 bin 652 adet ekmek, 20 ton bal, 140 ton balık, 44 bin yatak-yastık, 452 bin 747 kaban, 410 bin 509 çanta ve kırtasiye malzemesi, 396 bin 985 bot, 8 milyon 315 bin 234 paket gıda ve temizlik malzemesi, 27 bin 938 ton patates, 7 bin 600 ton soğan, 30 ton tavuk, 1200 ton portakal, 1200 ton elma, 1645 ton karpuz.Yetkililer, yardımlardan, toplam kazançları Türk-İş’in aylık olarak açıkladığı açlık sınırının altında kalan aileler, kimsesiz çocuklar, yaşlılar, dullar, özürlüler, işletme sahibi olup da iflas etmiş aileler, maaşına haciz gelmiş çalışanlar, Ankara’ya öğrenim için gelen kirada oturan üniversite öğrencileri, şehit aileleri, sokakta açıkta kalanlar, deprem, sel, yangın gibi doğal afetlere uğrayanlar, eşleri veya çocukları tarafından sokağa terk edilenler, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden oturma izni olduğuna dair belge ibraz ettikleri takdirde iltica etmiş mülteciler ve yeşil kart sahiplerinin yararlandığını söyledi.