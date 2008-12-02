Gökçek-Kılıçdaroğlu düellosu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisi hakkında “doğalgaz okuma sayaçlarından milyonlarca avroluk yolsuzluk yaptığı” iddiasında bulunan CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun “düello” teklifini kabul ettiğini açıkladı. Gökçek, “Eğer kaçarsa ki kaçacağını tahmin ediyorum, arkasından bütün Türkiye'deki bilboardlarda kendisinin yalancı ve iftiracı bir sahte kahraman olduğunu açıkça bütün vatandaşlarıma ilan edeceğim” dedi.



TBMM'de gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Gökçek, “Kamuoyunda iftiracı ve yalancı bir Kılıçdaroğlu'nun bulunduğunu” ileri sürdü.



Kılıçdaroğlu'nun kendisini düelloya davet ettiğini hatırlatan Gökçek, “Ben, bu düellosunu hemen kabul ediyorum. Benim kişisel kanaatim, onun benimle açık oturuma çıkma cesareti olmaz. Hangi gün, hangi saatte istiyorsa, birlikte televizyona çıkarız. Bu konuyu tartışırız. Eğer kaçarsa ki kaçacağını tahmin ediyorum, arkasından bütün Türkiye'deki bilboardlarda kendisinin yalancı ve iftiracı bir sahte kahraman olduğunu açıkça bütün vatandaşlarıma ilan edeceğim” diye konuştu.



Gazetecilerin, “Perşembe günü sözleşilmiş, ama son anda kendileri vazgeçmiş” demesi üzerine Gökçek, şunları söyledi:



“Kılıçdaroğlu'nun düellodan vazgeçip geçmediğini bilmiyorum. Gazeteci Uğur Dündar ile görüştüm. Dündar'a, kendisine böyle bir tartışmayı memnuniyetle kabul edeceğimi söyledim. Ancak bugün bana gelen haberler, (Kılıçdaroğlu'nun) pek kabul etmediği istikametinde. Kılıçdaroğlu, zannediyorum beni başkalarıyla karıştırıyor. Söylediklerini orada ona teker teker yutturacağım....”



“Bilbaordlar hazır mı?” sorusu üzerine Gökçek, “Kaçarsa bilboardlar, kaçmazsa inşallah ekranda konuyu halledeceğiz. Zannediyorum, o tartışmadan sonra, Türkiye'de böyle ucuz kahramanlıklar kesinlikle kalmayacak. Bundan sonra Kılıçdaroğlu kesinlikle kimseye iftira atamayacak. Kılıçdaroğlu'nun aslında şişirilmiş bir balon olduğunu tüm Türkiye görecek. Kendisine hodri meydan diyorum, ama bakalım nasıl kaçacak nasıl kurtulacak? Bu kadar laftan sonra da kaçması zor. İnşallah yakalarım televizyonda. İnşallah kaçmaz...” diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, daha önce de o zaman AKP Genel Başkan Yardımcısı olan Dengir Mir Mehmet Fırat'la canlı yayında tartışmış, Fırat kısa bir süre sonra partideki görevinden istifa etmişti.