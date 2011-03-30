-GÖKÇEK KARAYALÇIN'DAN TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A) - 30.03.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, basın açıklamasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Murat Karayalçın aleyhinde açtığı davada 2 bin lira manevi tazminat kazandı. Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesindeki karar duruşmasına, Gökçek'in avukatı Fatih Atalay ile Karayalçın'ın avukatı Orhan Kök katıldı. Avukat Atalay, dava konusu açıklamasında, Gökçek'in oğlunun kayınpederi olduğu söylenen kişiye haksız ihaleler verildiği iddiasında bulunulduğunu hatırlatarak, ''Aradan 2 yıl geçmesine rağmen müvekkilimin oğlu halen bekardır, bir nişan, söz töreni yapılmamıştır. Sorular sorularak müvekkilimin yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığı iddia edilmiştir'' dedi. Atalay, davanın kabul edilmesini talep etti. Avukat Kök ise dava konusu iddialarla ilgili olarak müvekkili Karayalçın hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, soruşturma sonucunda yazı metninin hakaret içermediği, hakaret ve iftira suçlarını oluşturmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiğini belirtti. Dava konusu sözlerin seçim ortamında söylenen sözler olduğunu ifade eden Kök, davanın reddine karar verilmesini istedi. Hakim Özden Güler, davayı kısmen kabul ederek, Karayalçın'ın Gökçek'e yasal faiziyle 2 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Dava dilekçesinde, Karayalçın'ın 16 Mart 2009'da yaptığı basın açıklamasında Gökçek'in kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddia edilerek 10 bin lira tazminat talep edilmişti. Öte yandan, Tüketici Dernekleri Federasyonunun Melik Gökçek aleyhinde açtığı 1 kuruşluk manevi tazminat davası, Ankara 8. Sulh Hukuk Mahkemesince reddedildi.