Gökçek 'içki' sorusunu anketten çıkardı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bahçelievler Aşkabat Caddesi'nin (7. Cadde) "İçkili Yer Bölgesi" ilan edilip edilmemesi konusundaki sorunun kamuoyu yoklamasından çıkartıldığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden Aşkabat Caddesi'nin yaya bölgesi olarak ilan edilip edilmemesi ile ilgili yapılacak kamuoyu yoklamasında sorulacak 15 sorudan birinin de bölgenin "İçkili Yer Bölgesi" olarak ilan edilip edilmemesiyle ilgili olduğu hatırlatıldı.

Bu kararın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, CHP, MHP ve AK Partili meclis üyelerinin oy birliği ile alındığı belirtildi.

Meclis toplantısında bu sorunun o bölgede oturan vatandaşların yoğun şikayetleri nedeniyle sorulduğunun dile getirildiği ve hiçbir CHP'li üyenin de buna itiraz etmediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak konuyla ilgili haberlerin gazetelerde yayımlanması üzerine CHP'li meclis üyeleri, CHP Genel Merkezi'nden ve kendi milletvekillerinden 'çok sert tepki' görünce bir anda geriye dönüş yaparak tam aksi istikamette açıklamalar yapmaya başladılar. Bu açıklamalara, bazı medya grupları da ayak uydurup olayı saptıracak yayınlar başlattılar. Yapılacak kamuoyu yoklaması, Aşkabat Caddesi'nin (7. Cadde) 'İçkili Yer Bölgesi' olup olmamasını tespit amacını taşırken CHP'li milletvekilleri ve bir kısım medya tarafından 'içki yasağı geliyor', 'içki yasaklansın mı', 'mahalle baskısı' gibi gerçekle ilgisi olmayan yorumlarla konu akıl almaz mecralara yönlendirildi.

Yapılan bu yayınlar insanları kamplaşmaya, insanları kavgaya, bölmeye yönelik davranışlar olmaya başladı. Açıkça ifade etmek lazım ki bu şekildeki yayınlar ürkütücü boyutlara ulaştı. Aklımızın ucundan geçmeyen soruları bile gündeme getiren medyanın bu dehşet verici tutumu, ajitasyon haberleri bizi kamuoyu yoklamasındaki bu soruyu sormaktan vazgeçirecek noktaya getirdi. CHP'li milletvekili, Belediye Meclis üyelerinin ve aynı paraleldeki medyanın kışkırtıcı, bölücü ifade ve yayınlarına bundan sonra imkan vermemek adına yapılacak kamuoyu yoklamasında Aşkabat Caddesi'nin (7. Cadde) 'İçkili Yer Bölgesi' ilan edilip edilmemesi konusundaki soruyu kamuoyu yoklamasından çıkartıyoruz."

Gökçek dün sinyalini vermişti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gökçek, Bahçelievler 7. Cadde'nin "içkili yer bölgesi" olarak ilan edilip edilmemesinin refarandum ile tespit edilmesiyle ilgili olarak dün CNN Türk'te yayınlanan 'Gündemin Rengi' programında Rıdvar Akar'ın sorularını yanıtlamıştı.

Gökçek, "Hiçbir zorlama yoktur. Vatandaşın kanaatinin alınmasından neden korkuluyor. Referandumdan vazgeçebilirim de..." demişti.

