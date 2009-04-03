Gökçek için 5 soruşturma

Soruşturma izni Meclis gündeminde

Gökçek: Rutin bir olay

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Aralık'ta Star TV'de canlı yayında Uğur Dündar yönetiminde karşı karşıya gelmişti.Kılıçdaroğlu bu programda Melih Gökçek'in, Ankara’daki doğalgaz sayaçlarını fahiş fiyatla satın aldığını öne sürmüştü.CHP'li Kılıçdaroğlu, Melih Gökçek’in başkentlilere 'milyonlarca dolarlık kazık attığı'nı da söylemişti.Gökçek de bunun üzerine,"Ne söylüyorsa belgelerini gösterecek. Yolsuzluk iddiası şerefsizliktir. İftirayı atan da şerefsizdir. Kılıçdaroğlu'nun dünyadan haberi yok. Biz ön ödemeli sayacı 63 euroya aldık. Peşin ödemelide bürokrasi ortadan kalkar. Para kasaya peşin girer, kullanma imkanı olur. 168 değil 63 eurodur. Yalan söylemiştir. İstanbul'un 23.5 euroya aldığı mekanik sayacı biz 18 euroya aldık..." diyerek iddialara yanıt vermişti.CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında verilen soruşturma iznini Meclis gündemine taşıdı.Ağyüz, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, seçim sürecinin Melih Gökçek hakkında sayısız iddialarla dolu geçtiğini, abonelerden alınan sayaç alım bedellerinin yüksekliğinin aylar öncesinden kanıtlandığını iddia etti.Gökçek hakkında 5 soruşturma izninin yerel seçimlerden hemen sonra verilmesinin tesadüf olup olmadığını öğrenmek isteyen Ağyüz, önergesinde şu sorulara yer verdi:"Soruşturma izni verilen dosyalar kaç ay önce Bakanlığınıza intikal etti ve kaç aydır bekletilmektedir? Soruşturma izinlerinin dosya incelemeleri tamamlanmasına rağmen, 29 Mart seçimlerinden önce verilmemesi siyasi kayırma değil midir? Bakanlığınızda bekleyen soruşturma izni dosyalarını önümüzdeki seçime kadar bekletmeyi düşünüyor musunuz?"Soruşturma haberlerine üzerine Melih Gökçek, 'Bu bir soruşturma değil, rutin bir olay. Ama sanki İçişleri Bakanı talimat vermiş gibi gösteriyorlar. Böyle bir talimat yok" dedi.Konuya ilişkin şöyle bir açıklama yaptı: "Olay şu: Biri TKP'nin şikayet dilekçesidir. Dilekçe rutin olarak işleme konulmuştur. Diğeri Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası'nın şikayetidir. İçişleri Bakanlığı 'bunun bir işleme tabi olmasına gerek yoktur' kararı aldı. Bunun üzerine Danıştay'a gittiler. Danıştay 'soruşturulsun' kararı aldı. Yani rutin bir işlem. Ama sanki benimle ilgili büyük bir soruşturma başlatılmış gibi bir hava estiriliyor.''