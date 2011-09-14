T24 LogoT24 Logo
Politika

Gökçek: Hitit Güneşi amblemimiz olmayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Danıştay’ın minareli amblemi iptal etmesinin yanlış...

14 Eylül 2011 03:00

T24 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Danıştay’ın minareli amblemi iptal etmesinin yanlış olduğunu söylerek sert bir değerlendirme yaptı. Gökçek, “Ankara’nın amblemi hiçbir zaman Hitit olmadı, bundan sonra da olmayacak” dedi.  



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara ile Vietnam'ın başkenti Hanoi'nin kardeş şehir protokol törenin ardından, gazetecilerin sorusu üzerine, Danıştay'ın Ankara'nın amblemine ilişkin kararını değerlendirdi. 

''Mahkeme kararının doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum'' diyen Gökçek, şöyle konuştu: 

''Danıştay'ın sayısız kararı vardır. Bu kararlarda, herhangi bir meclisin iptal ettiği karardan sonra yeni karar alınır ve o da mahkeme tarafından iptal edilirse bir önceki karara kesinlikle dönülmez. Yeniden dönülüp dönülmeyeceği karar verecek olan Belediye Meclisidir. Bu Anayasamızda da açıktır, yerindelik kararı veremez. Yani Belediye Meclisi yerine takdir yetkisi kullanamaz. Bu mahkemenin kararı doğru bir karar değil. Ama mahkeme kararı olduğu için her zaman olduğu gibi uygulamak zorundayız. Gerekeni yapacağız, kimsenin endişesi olmasın. Ama hiçbir zaman bundan sonra Ankara'nın amblemi Hitit olmadı, olamayacak. Bu kadar net ve açık söylüyorum.'' 

Gökçek, karara ilişkin tezatlar da bulunduğunu öne sürerek, şöyle devam etti: 

''Birincisi bizimki amblem değil, logo. Mahkeme logoyla amblemi birbirine karıştırıyor. Üstelik dava açan kişi özellikle 3'te 2 çoğunluktan hiç bahsetmediği halde mahkeme nedense bunu kendiliğinden bulmuş ve oraya koymuş. Hayretle karşıladım. Mahkeme kararının hakkında da ayrıca bizim şikayetçi olmamız söz konusu olabilir. Çünkü yasalar açıkça aykırı bir karar.'' 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24