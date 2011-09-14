Gökçek: Hitit Güneşi amblemimiz olmayacak

T24

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara ile Vietnam'ın başkenti Hanoi'nin kardeş şehir protokol törenin ardından, gazetecilerin sorusu üzerine, Danıştay'ın Ankara'nın amblemine ilişkin kararını değerlendirdi.''Danıştay'ın sayısız kararı vardır. Bu kararlarda, herhangi bir meclisin iptal ettiği karardan sonra yeni karar alınır ve o da mahkeme tarafından iptal edilirse bir önceki karara kesinlikle dönülmez. Yeniden dönülüp dönülmeyeceği karar verecek olan Belediye Meclisidir. Bu Anayasamızda da açıktır, yerindelik kararı veremez. Yani Belediye Meclisi yerine takdir yetkisi kullanamaz. Bu mahkemenin kararı doğru bir karar değil. Ama mahkeme kararı olduğu için her zaman olduğu gibi uygulamak zorundayız. Gerekeni yapacağız, kimsenin endişesi olmasın. Ama hiçbir zaman bundan sonra Ankara'nın amblemi Hitit olmadı, olamayacak. Bu kadar net ve açık söylüyorum.''''Birincisi bizimki amblem değil, logo. Mahkeme logoyla amblemi birbirine karıştırıyor. Üstelik dava açan kişi özellikle 3'te 2 çoğunluktan hiç bahsetmediği halde mahkeme nedense bunu kendiliğinden bulmuş ve oraya koymuş. Hayretle karşıladım. Mahkeme kararının hakkında da ayrıca bizim şikayetçi olmamız söz konusu olabilir. Çünkü yasalar açıkça aykırı bir karar.''