Gökçek, Erdoğan'ın önünde 'gezi zekalılar' demedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bulvar açılışı töreninde Başbakan Tayyip Erdoğan’dan önce kürsüye çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in elindeki konuşma metnini okurken bir sayfayı 'atlaması' dikkat çekti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bulvar açılışı töreninde Başbakan Recep Erdoğan’dan önce kürsüye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek çıktı.

radikal.com.tr’nin haberine göre, Gökçek’in elindeki konuşma metnini okurken bir sayfayı ‘atlaması’ dikkat çekti.

Gökçek’in atladığı sayfada, “İstanbul ’da Gezi Parkı’ndaki 8 ağacı bahane edip Türkiye’yi karıştıranlar şimdi ODTÜ’de sökülecek 300 ağacı 7000 adet diye halka takdim edip bu bahaneyle ortalığı karıştırmak istiyorlar. Sayın Başbakanım; bu gezi zekalılar Ankara’da belediyemizi ağaç kesmekle suçlayarak en büyük hatayı yaptılar. ODTÜ yolundan 300 ağaç sökeceğiz ODTÜ’ye 10 bin boylu ağaç dikeceğiz” yazıyordu.



Gökçek’in bu sayfayı ‘atlaması’ üzerine, bazı belediye görevlileri ve korumalar, gazetecilere dağıtılmış olan konuşma metnini toplamak ve söz konusu ifadenin bulunduğu sayfayı almak istediği iddia edildi.