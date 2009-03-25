Gökçek-Erdoğan ilişkisi de iddianamede

Cumhuriyet Çalışma Grubu'nun faaliyetleri arasında mahalli seçimlerle ilgili çalışmaların da olduğu 2. iddianamede yer alıyor



CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU DEVRE RAPORU–6

(01 ARALIK 2003)



1 Aralık 2003 tarihli Cumhuriyet Çalışma Grubunun Devre raporunda, Mahalli Genel Seçimler Öncesi Ortamın Şekillendirilmesi, Vakit Gazetesi Saldırılarına Karşı Uygulanabilecek Hareket Tarzları, Doğu ve Güneydoğu’da Ulusal Birliği Güçlendirmek Maksadıyla İcra Edilecek Faaliyetlerin anlatıldığı görülmüştür.



Mahalli Genel Seçimler öncesi ortamın şekillendirilmesi başlığı altında, merkez sağda alternatif bir partinin yaratılamaması halinde AKP’nin seçimden fazlasıyla güçlenerek çıkacağı, ANAP liderinin merkez sağ partilere ve gizli olarak DYP’ne birleşme talebinde bulunduğu, Bu yönde alınan bilgilere rağmen, taraflardan birinin desteklenmemesi halinde birleşmenin gerçekleşmeyeceği” belirtilmiştir.

Ayrıca Partilerin son 10 yılda yapılan seçimlerde aldıkları sonuçların ayrıntıları ile incelendiği, DYP, ANAP ve MHP’nin parti yönetiminde görev alan kadroları ve İl Başkanı seviyesine kadar tespit edildiği, Partide söz sahibi kişilerin biyografik istihbaratlarının yapıldığı belirtilmiştir.

Devam eden slaytlarda ANAP Genel Başkanı Ali Talip ÖZDEMİR ve ANAP’lı Nesrin NAS hakkında yapılan biyografik istihbarat çalışmalarından bahsedildiği, sonuç bölümünde ise ANAP ve DYP Genel Başkanlarının biyografik istihbaratlarına göre durumları değerlendirildiğinde, DYP Genel Başkanının daha güvenilir olduğu, bu nedenle M. AĞAR’ın desteklenmesi gerektiği, Mahalli Genel Seçimlerden önce DYP ve ANAP’ın DYP çatısı altında birleşmeleri, birleşme kısa vadede mümkün olmaz ise Mahalli Genel Seçime ittifak ile girilmesinin sağlanması gerektiği, ayrıca kısa vadede, sayıları 55’i bulan DYP kökenli AKP milletvekillerinden mümkün olduğu kadar çoğunun Mahalli Genel Seçimden önce DYP’ye transfer edilmesi, bu sayede DYP’nin mecliste grup kurmasının sağlanması gerektiği belirtilmiştir.



Ayrıca İstanbul’da Ali Müfit GÜRTUNA’nın DYP’ye angaje edilmesi, Ankara’da İ.Melih GÖKÇEK ile R.T. ERDOĞAN arasındaki güvensizlik ortamından istifade edilerek, İ.Melih. GÖKÇEK’in saf dışı edilmesi ve Turgut ALTINOK’un DYP’ye angaje edilmesi, Diğer illerde de aday şahsiyeti bazında i belirtilmiştir.







