T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gökçek: Elçiliğin önüne Cezayir anıtı dikerim

Gökçek, Ermeni soykırımını inkar yasası teklifinin Fransa Parlamentosu’nda kabul edilmesi halinde Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği’nin karşısına Cezayir’

22 Aralık 2011 02:00

T24 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ermeni soykırımını inkar yasası teklifinin Fransa Parlamentosu’nda kabul edilmesi halinde Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği’nin karşısına Cezayir’de yapılan mezalimi anlatan bir anıt dikeceklerini söyledi.


Gökçek şöyle konuştu:


“Biz başka ülkeyle gereksiz yere çatışmak istemeyiz. Ama çatışmayı kendileri istiyorsa dünya kamuoyunda ses getirecek çok daha büyük işler yapmasını biliriz. Ankara’da bunun ilk adımı olarak Fransa Büyükelçiliği’nin karşısında tespit ettiğimiz üç yerden birine Fransız Mezalimi Anıtı dikeceğiz. Anıtta başta Fransa’nın Cezayir’e yaptığı mezalim olmak üzere diğer ülkelere yaptıklarını anlatacağız. Anıtın bir yerine koyacağımız bir tuşla da yoldan geçenlerin rahatlıkla duyabileceği şekilde Cezayir Milli Marşı’nın çalınmasını sağlayacağız. Fransız Mezalimi Anıtı’nı öyle bir yere koyacağız ki başta büyükelçi olmak üzere Fransa Büyükelçiliği’ne giden herkes rahatlıkla görebilecek.”             

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24