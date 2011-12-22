Gökçek: Elçiliğin önüne Cezayir anıtı dikerim

T24 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ermeni soykırımını inkar yasası teklifinin Fransa Parlamentosu’nda kabul edilmesi halinde Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği’nin karşısına Cezayir’de yapılan mezalimi anlatan bir anıt dikeceklerini söyledi.



Gökçek şöyle konuştu:



“Biz başka ülkeyle gereksiz yere çatışmak istemeyiz. Ama çatışmayı kendileri istiyorsa dünya kamuoyunda ses getirecek çok daha büyük işler yapmasını biliriz. Ankara’da bunun ilk adımı olarak Fransa Büyükelçiliği’nin karşısında tespit ettiğimiz üç yerden birine Fransız Mezalimi Anıtı dikeceğiz. Anıtta başta Fransa’nın Cezayir’e yaptığı mezalim olmak üzere diğer ülkelere yaptıklarını anlatacağız. Anıtın bir yerine koyacağımız bir tuşla da yoldan geçenlerin rahatlıkla duyabileceği şekilde Cezayir Milli Marşı’nın çalınmasını sağlayacağız. Fransız Mezalimi Anıtı’nı öyle bir yere koyacağız ki başta büyükelçi olmak üzere Fransa Büyükelçiliği’ne giden herkes rahatlıkla görebilecek.”