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Gökçek'e yumurta atan 2 kadın hakkında verilen ceza bozuldu

06 Eylül 2020 20:31

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’e İzmir Caddesi’nde mağaza ziyaretleri sırasında yumurta atan 2 kadın hakkında yerel mahkemenin verdiği ceza Yargıtay tarafından bozuldu.

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