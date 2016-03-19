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Gökçek: Bu olaylar belki biraz daha sürecek ama mutlaka kazanan Türkiye olacak
"Terör İstanbul'da da can aldı"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, İstiklal saldırısıyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Bu olaylar belki bir süre daha sürecek… Ama kazanan mutlaka Türkiye Cumhuriyeti olacak” dedi.
Gökçek’in paylaştığı mesaj şöyle:
Gökçek saldırılar ile ilgili açıklama yapacağını da duyurarak “Bundan sonra ülkeyi ne bekliyor, hepsini anlatacağım” dedi.
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