Gökçek: Bu olaylar belki biraz daha sürecek ama mutlaka kazanan Türkiye olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, İstiklal saldırısıyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Bu olaylar belki bir süre daha sürecek… Ama kazanan mutlaka Türkiye Cumhuriyeti olacak” dedi.

Gökçek’in paylaştığı mesaj şöyle:

1⃣TERÖR İSTANBULDA DA CAN ALDI...BU OLAYLAR BELKİ BİR SÜRE DAHA SÜRECEK...AMA SONUNDA KAZANAN MUTLAKA TÜRKİYE CUMHURİYETİ OLACAK.. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 19 Mart 2016

Gökçek saldırılar ile ilgili açıklama yapacağını da duyurarak “Bundan sonra ülkeyi ne bekliyor, hepsini anlatacağım” dedi.