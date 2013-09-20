Gökçek: Bir dönem daha başkanlık yapıp, sonra gazetecilik yapmak istiyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bir dönem daha belediye başkanlığı yapmak istediğini, daha sonra emekli olup gazetecilik yapmak istediğini açıkladı.

A Haber’de Sevilay Yükselir’in sunduğu %100 Siyaset Programı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i konuk etti.

ATV Ankara Temsilcisi Mehmet Akarca, Radikal Gazetesi Ankara Haber Müdürü Ömer Şahin ve Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Nuri Elibol’un da konuk olduğu programda Gökçek, hem kişisel hayatı hem de siyasi geleceği ile ilgili soruları yanıtladı.

Bir dönem daha belediye başkanlığı yapıp emekli olmak istediğini söyleyen Gökçek, emekliliğinde gazetecilik yapmak istediğini dile getirdi.

Gökçek, Kürt kökenli olduğu yönündeki iddiaları da “Kürt olsam ne olur ki? Kürt olmak yanlış bir şey mi? Ben Türk’üm. Babam da Türk. Baba tarafımda Tatarlık anne tarafım ise Kosavalılık var. Ben Türklüğümden iftihar ederim, Allah beni böyle yaratmış. Ama ben kendimi bir Kürt’ten Türklüğüm dolayısıyla üstün görmem.” sözleriyle cevapladı.

Gökçek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Allah bana ömür verirse, izin verirse, başbakanım beni uygun görürse, vatandaşım da bana oy verirse bir dönem daha belediye başkanlığı yapmak istiyorum. Son bir dönem daha. Ondan sonra da emekli olmak istiyorum. Ama kader ne gösterir? Tüzüğe göre de son dönemim bu. Ondan sonra siyaseti de bitirmek istiyorum. Gönlümden geçen bu. Ben köşeme oturayım emekliliğimi yaşayayım. Sizin gibi gazetecilik yapmak istiyorum. Benim ne milletvekili olmakta ne bakan olmakta ne gözüm var, ne isteğim var ne de talebim var. Başbakanım beni bir daha aday gösterirse ben bu görevi yapmaya talibim. Ama o artık partimim Sayın Başbakanımın bileceği bir şey.