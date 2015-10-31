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Bilim / Teknoloji

Gökçek'in "Beni bu akşam Beyaz Tv’de izlediniz mi?" anketinde sonuç: Yüzde 92'yle hayır!

Twitter’in yeni uygulaması Melih Gökçek’i üzdü

31 Ekim 2015 14:35

Twitter’in aktif kullanıcılarından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Twitter’in yeni uygulamasını kullanarak yaptığı ankette ‘Hayır’ cevabını aldı.

Radikal’in haberine göre; Melih Gökçek, Twitter'ın başlattığı anket uygulamasını kullanmaya başladı. Ancak çıkan sonuçlar Gökçek için büyük düş kırıklığı yaşattı.

Gökçek ilk olarak takipçilerine, "Twit Alemi ilk anketim... Bu akşam beni Beyaz TV'de izlediniz mi?" sorusunu yöneltti. Gökçek'e sosyal medya kullanıcılarının yüzde 92'si hayır yanıtını verirken ankete katılanların sadece yüzde 8'i evet yanıtını verdi.

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