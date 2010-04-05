'Gökçek, Ankaraspor'da yolsuzluk yaptı'

T24 - Melih Gökçek'in, onursal başkanı olduğu Ankaraspor'un milyonlarca lirayı bulan gelirlerini kayıt altına almadığı, örtülü ödenekten özel harcamaları için ortaklara para aktardığı öne sürüldü.



Ankaragücü ile bağlantıları talimatlara aykırı bulunarak “küme düşürülen”, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in onursal başkanı olduğu Ankaraspor’a bir darbe de Maliye Bakanlığı’ndan geldi. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu, Ankaraspor’un milyonlarca lirayı bulan gelirlerini kayıt altına almadığını, örtülü ödenekten özel harcamaları için ortaklara para aktarıldığını, futbolcu ve yöneticilerin harcamalarının kayıt altına alınmadığını tespit etti.



Maliye Bakanlığı’nın 25 Ağustos 2009 tarihli raporunda yer alan çarpıcı tespitlerden bazıları şöyle:



Mükellef kurum, 2005 hesap döneminde hafriyat döküm bedeli olarak tahsil ettiği 3 milyon 971 bin 325 TL karşılığında herhangi bir fiş ya da fatura düzenlenmemiş ve bu tutarı yasal defterlerine kesinlikle gelir olarak kaydetmemiş, dolayısıyla ilgili hesap dönemi kurum kazancını bu tutar kadar eksik hesaplamış ve beyan etmiştir. Mükellef kurumun 2005 hesap döneminde eksik beyan ettiği 3 milyon 971 bin 325 TL’nin kurum kazancına ilave edilmesi ve bu tutar üzerinden VUK (Vergi Usul Kanunu) gereğince resen kurumlar vergisi tarh edilmesi gerekmektedir.



Mükellef kurum tarafından, ortağı U.B’ye 2005 hesap dönemi içerisinde kendi şahsi işlerinde kullanması için (bedelsiz olarak) ödünç verilen paralar mukabilinde tahakkuk ettirilmesi gereken faiz geliri tutarı, uzmanlığımızca 482 bin 831 TL olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, mükellef kurum tarafından örtülü olarak dağıtılan 482 bin 831 TL’nin 2005 hesap dönemi kurum kazancına eklenmesi ve bu tutar üzerinden VUK gereğince resen kurumlar vergisi tarh edilmesi gerekmektedir.



Mükellef kurum 2005 hesap dönemi içerisinde futbolcuların kullanımına tahsis etmiş olduğu konutlara ilişkin kira ödemeleri ile futbolcu temsilcilerine yapmış olduğu ödemeleri futbolcuların gelir vergisi matrahına ilave etmemiş ve söz konusu ödemeler üzerinden gelir vergisi tevfikatı yapmamıştır.







