-Gökçek: Ankaragücü'nü çok kötü günler bekliyor ANKARA (A.A) - 03.09.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Cemal Aydın'ın kulübü yakınları ile kendi şirketi gibi kullandığını belirterek, ''Cemal Aydın Ankaragücü'nü yok etmiştir. Tarih onu affetmeyecek'' dedi. Gökçek, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, Ankaralı sporseverlerle bir araya geldi. Ankaragücülü taraftarların sorularını da yanıtlayan Gökçek, sanal ortamda yaklaşık 5 saat süreyle Ankaragücü Kulübünün geldiği nokta ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. Ankara'nın belediye başkanı olarak takımı sahiplendiğini ifade eden Gökçek, başkenti şampiyon çıkarmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu ve bu nedenle şampiyonluğu hediye etmek üzere yola çıktığını kaydetti. Cemal Aydın'ın, başkanlığında kendisine hedef olarak kümede kalmayı seçtiğini belirten Gökçek, şunları söyledi: ''Cemal Aydın, kendisine küme düşmemeyi hedef olarak seçti. Her yıl takım bulamayan, ortada kalan sporcular transfer edildi. Hiçbir futbolcunun vergisini yatırmadan, hep avans ödemeleriyle durumu idare ettiler. Sonunda kulüp ekonomik açıdan iflas etti. Biz 100 yıllık kulübü özellikle hareketli seyirciyi yanımıza alıp yeniden şanlı tarihine uygun bir yere getirelim dedik. Ancak Cemal Aydın'a güvenilemeyeceği herkes arasında yaygın kanaat olduğu için 400 üyeyi garanti etmesini istedik. Basının önünde garanti de etti ve kongreye gittik. 400 kişiyi tüzük değişikliği yapıp üye kaydettiler. Ancak tüzük değisikligi yapılırken, genel kurula katılanların yüzde 10'unun imzası gerekiyormuş. Tüzük değişikliği için 21 imza gerekirken 8 imza atarak bizi resmen aldattılar. Cemal Aydın'ın niyeti, borçları ödetip sonra kulübe tekrar sahip olmakmış.'' Cemal Aydın'ın dava açmak için kalan sürenin sona ermesine 4 gün kala dava açtığını belirten Gökçek, ''Her şeye rağmen Ankaragücü'nün geleceği için kendisinin davadan vazgeçmesini bekledik. Bir ara gelin yönetimi alın dedik. Ne yönetimi aldılar ne de yönetimi rahat bıraktılar'' diye görüşlerini ifade etti. Ankaragücü Kulübünü çok kötü günlerin beklediğini ifade eden Gökçek, şu görüşleri aktardı: ''Önce yabancı, sonra da yerli futbolcuların serbest kalacaklarını, sadece bundan dolayı kulübün 50 trilyon zarara gireceğini söylememe rağmen, Cemal Aydın inadına devam etti. Maalesef Ankaragücü'nü çok kötü günler bekliyor. Umarım tahminimde yanılırım. Ankaragücü her sene bir küme düşer ve amatörde devam eder. Eseriyle Cemal Aydın artık övünebilir. Biz Ankaragücü'ne gelmek isterken, en ön planda seyirci faktörü vardı. Ama şimdi mahkeme kararıyla yapacak hiçbir şey kalmadı. Hiçbir yerden transfer yapılamaz. Lisans çıkarmak için 10 trilyon ödemek lazım.''