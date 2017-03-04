Gökçek "52 Özel Harekâtçı kömür oldu" dedi, programın sunucusu özür diledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV'de, 15 Temmuz gecesi Özel Harekât'ta şehit olan 52 güvenlik görevlisinin görüntülerini "kömür oldular" sözleriyle yayınlamasının ardından, 'Dinamit' adlı programın sunucusu Latif Şimşek, sosyal medyadan gelen yoğun tepki üzerine özür dilemek zorunda kaldı.

Beyaz TV, Gökçek'in 15 Temmuz darbe girişimini yorumladığı sırada, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekâtçılar için '52 Özel Harekatçı kömür oldu' KJ'si (alt yazısı) kullandı. Skandal ifadeye sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Twitter'da "#BeyazTvKapatılsın" etiketine binlerce mesaj yazılırken AKP'li Twitter hesaplarından da tepkilerin yükselmesi dikkat çekti.

Programın sunucusu Şimşek, bu KJ'nin atılmasının nedeni ve soruşturulmasını bizzat takip edeceğini ve elinden geleni yapacağını belirtti.

"Hasarın büyüklüğünü belirtmek için 'kömür oldu' dedim"

Programda konuk olan ve aynı zamanda kanalın sahibi olan Melih Gökçek ise şu açıklamayı yaptı:

"Ben atılan bombanın verdiği hasarın büyüklüğünü belirtmek için 'oradaki her şey bombanın tesiri ile yandı ve kömür oldu' dedim. Şehit ailelerinden özür diliyoruz. Bu KJ'nin verilmesi büyük bir hata. Bunun hesabını soracağız."