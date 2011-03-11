Gökçek: 12 Haziran'dan sonra Özkan CHP'ye başkan olur

T24-



Gökçek, dün gece twitter'da yazdığı mesajda, 12 Haziran'da yapılacak genel seçimlerin ardından CHP'de yeni bir genel başkan adayının ortaya çıkacağını ileri sürmüştü.





Söz konusu kişiyi saat 24.00'da açıklayacağını belirten Gökçek, söyleyeceği ismi doğru tahmin edenlere ise bir dizi kitap hediye edeceğini yazmıştı.





Gökçek, saat 24.00'ı gösterdiğinde açıklamasının uzun olacağını belirterek, takipçilerinden 10 dakika süre istedi. Ardından, iddialarını takipçileri ile paylaşan Gökçek, CHP içindeki çekişmelere değindi ve seçimden sonra Tuncay Özkan'ın CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağını öne sürdü.

Gökçek, bu iddiasını şu ifadelerle dile getirdi:





''Bu seçimlerde KK'nın CHP oylarını yüzde 20-23 bandında bir yere getireceği açık seçik anketlerde ortaya çıkıyor. Yüzde 23 bandı ve KK'nın gafları dolayısıyla halkın arasında gülünç hale düşmesi, karizmatik olmaması dolayısıyla seçimden sonra genel başkanlıktan düşürülmesi kesin. Yerine yeni aday, mağdurları oynayan, hatip, karizmatik aday Tuncay Özkan... CHP'nin yeni lideri hayırlı uğurlu olsun. Ben siyasetten bir parça anlıyorsam KK'nın Özkan'a gücü yetmesi mümkün değil. Hayırlı olsun. Yarın CHP içindeki yansımaları ve neticeleri CHP'li arkadaşlardan alıp size iletmeye devam edeceğim.'' (aa)