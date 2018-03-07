Gökçebey'deki cinayet davasında tahliye talebine ret

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Gökçebey ilçesinde İsmail Akman\'ın (37) boğazı kesilerek öldürülmesiyle ilgili davada, sanık Ömer K.\'nin tutuksuz yargılanma talebi reddedildi.

Gökçebey\'de 31 Aralık 2016\'da meydana gelen olayda, İsmail Akman, Çay Mahallesi\'nde marangoz atölyesinin önünde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. İlçedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Akman ile husumetli olduğu iddia edilen Ömer K.\'yi gözaltına aldı. Cinayet suçlamasını reddeden Ömer K., olay yerindeki parmak izleri, kamera kayıtları ve toplanan diğer delillerin değerlendirilmesi sonucunda mahkemece tutuklandı. Ömer K. hakkında, Zonguldak 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'kasten adam öldürme\' suçundan ömrü boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sanık Ömer K.\'nin yargılanmasına devam edildi. Daha önceki duruşmada İsmail Akman\'ı kendisinin öldürmediğini söyleyen Ömer K.\'nin avukatı, müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve olay yerinde yapılan keşif ile ilgili bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



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