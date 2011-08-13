



T24 - Yunanistan’ın yeni Dışişleri Bakanı Stavros Lambrinidis, dün Gökçeada’ya sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.





Hürriyet'in haberine göre, Gökçeada’ya giden ilk Yunan Dışişleri Bakanı olan Lambrinidis, İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos’un din adamı oluşunun 50’nci, Patrik seçilişinin de 20’nci yılı dolayısıyla dün düzenlenen dini törene katıldı.







Lambrinidis, önceki akşam Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nu telefonla arayarak Patrik için Gökçeada’ya geleceğini söyledi. Davutoğlu, “Bundan memnun oluruz” dedi ve Yunanlı mevkidaşına teşekkür etti.Dün helikopterle Çanakkale’ye gelen ardından Gökçeada’ya geçen Yunan Bakan, Çanakkale Vali Yardımcısı Ali Partal tarafından karşılandı. Lambrinidis, çoğu yaşlı 250- 300 Rum’un yaşadığı Gökçeada’daki konuşmasında, “Eskiden sorunlar ve zorluklar vardı. Erdoğan hükümeti tarafından son yıllarda olumlu adımlar atıldı. Sizleri unutmadığımızı söylemek için buradayım. Türk ve Yunan halkları arasında bir dostluk ve işbirliği mesajı vermek için buradayım” dedi. Gökçeada’daki Rumların mülk, eğitim ve din hürriyetleri ile ilgili sorunlarının çözümünde Türk hükümeti ve yerel yönetimin daha da katkıda bulunabileceğini kaydeden Lambrinidis “Kiliseleriniz, atalarınızın mezarları, okullarınız ve burada servetleriniz var. Gökçeada ile ilgili ortak yadımızı korumalı ve yeniden canlandırmalıyız” diye konuştu.







Bartholomeos da Türkiye’nin de Yunanistan’ın da Gökçeada ve Bozcaadalı Rumlara haksızlık ettiğini vurguladı. 1964’ten sonraki zor yıllarda Yunanistan’ın Gökçeada ve Bozcaada Rumlarının hakları çiğnenirken kendilerine yeterince destek olmadığını belirten Patrik, Lamrbrinis’e “Bugün burada bulunmanız bu gerçeğin kabul edildiğini gösteriyor” dedi.





Patrik’in 50. yılı





1940 yılında Gökçeada’da doğan Bartolomeos 13 Ağustos 1961’de bu adadaki Meryem Ana Kilisesi’ndeki dini törende “diyakoz” (yardımcı papaz) ünvanını alarak din adamlığına ilk adımını atmıştı. Bartolomeos 2 Kasım 1991’de ise Patrik seçildi.