Gökçeada'da kalp hastasına sahil güvenlik botu ile sevk

Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gökçeada ilçesinde, kalp krizi geçirdiği değerlendiren A.İ., Sahil Güvenlik botu ile Kabatepe Limanı\'na getirilerek, teslim edildiği ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Olay, Gökçeada ilçesinde 4 Aralık saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen A.İ., ilçeden Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Sağlık personeli refakatinde, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik botuna alınan hasta, Kabatepe Limanı\'na getirildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bilinci açık olarak limanda bekleyen ambulansa alınan hasta, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.

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