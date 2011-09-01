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Yaşam

Gökçeada'da 8 bin 500 yıl önce yaşam vardı

Gökçeada'daki kazılarda, adada yaşamın 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzandığı kanıtlandı

01 Eylül 2011 03:00

T24 - Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde süren arkeolojik kazılarda, adada yaşamın 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzandığı kanıtlandı.


Gökçeada’nın Uğurlu köyü zeytinlik mevkisindeki kazıları yürüten Üyesi Doç. Dr. Burçin Erdoğu, bölgenin Doğu Ege adalarında bilinen en erken yerleşim yeri olduğunu söyledi.


Erdoğu, bölgedeki buluntuların araştırma sonuçlarının Avrupa tarihinin yeniden yazılmasına neden olacak derecede önem taşıdığını belirterek, “Yeni Zelanda’nın Waikato Üniversitesinden gelen radyoaktif karbon tarihleri, milattan önce 6 bin 500’leri vermiş ve böylece Uğurlu-Zeytinlik yerleşmesinin günümüzden 8 bin 500 yıl öncesine giden Doğu Ege adalarının bilinen en erken yerleşmesi olduğu kanıtlanmıştır” diye konuştu. Erdoğu, “2011 sezonunda bulunan Neolitik Çağ’a ait bina kalıntısı, ilk tarımcı topluluklarının Anadolu’dan Avrupa’ya yayılımıyla ilgili görüşleri değiştirebilecektir” dedi.


Gökçeada’da süren kazılarda Neotolitik Çağ’a ait bir bina kalıntısı bulundu. Bu buluntu Avrupa tarihini baştan sona değiştirecek öneme sahip.


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