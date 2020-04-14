Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde yarın yapılacak olan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Konuya ilişkin Gestaş firmasından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"15 Nisan 2020 Çarşamba Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan tüm seferlerimiz iptal edilmiştir.

"Kapatepe-Gökçeada hattındaki iptal nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında; pazartesi, çarşamba ve cuma uygulanan; Eceabat’tan saat 09.00 ve 19.00 seferleri, Çanakkale’den ise saat 18.00 ve 20.00 seferleri yapılmayacaktır."