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Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine, bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

17 Kasım 2018 13:11

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki Gökçeada ilçesine, bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı\'nda etkili olan rüzgarın saatteki hızı, zaman zaman 60 kilometreyi buldu. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.\'nin yetkilileri, hava koşulları nedeniyle bugün Kabatepe\'den Gökçeada\'ya saat 15.00 ve 20.00\'de, Gökçeada\'dan Kabatepe\'ye ise saat 13.00 ve 18.00\'de yapılması planlanan seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Kabatepe- Gökçeada hattında sadece, saat 16.00\'da sefer yapılacağı belirtildi.
Çanakkale Boğazı\'nda diğer hatlardaki seferlerde ise herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığı belirtildi.

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