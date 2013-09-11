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Yaşam

Gökçeada Rum okuluna sadece 2 kayıt

Gökçeada Rum okulu, yarım yüzyıl sonra kapılarını açtı. Okula sadece iki öğrenci kayıt yaptırdı. Yeni başvuru olmazsa okul 16 Eylül'de 2 öğrenci, 2 öğretmen ve 1 müdürle ders başı yapacak

11 Eylül 2013 18:56

Gökçeada Rum okulu, yarım yüzyıl sonra kapılarını açtı. Ancak okula gidecek öğrenci sayısı sadece iki.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Aya Todori İlk Mektebi adıyla da bilinen okula, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi iki öğrenci kayıt yaptırdı. Yeni başvuru olmazsa Gökçeada Rum İlköğretim Okulu, 16 Eylül'de 2 öğrenci, 2 öğretmen ve 1 müdürle ders başı yapacak.

ntvmsnbc.com'da yer alan haberde ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Zeytinli Köyü’nde bulunan okul 1951 yılında eğitime başladı. 1964'te kurucusunun isteği ile kapatıldı.

Yıllar sonra adaya dönen Anna Koçumal, Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı'nca onarılan okulun yeniden açılması için başvurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, 49 yıl sonra okulun yeniden açılmasına karar verildi. Ancak ortada bir sorun vardı. Bölgede okul çağında Rum çocuk yoktu.

Gökçeada'da 70'li yıllarda 6 bin olan Rum nüfusunun sayısı 200'e indi. Kalan Rumlar’ın tamamı yaşlı ve çocuksuz olduğu için okulun açılamayacağı gündeme geldi. Ancak eğitimin başlamasına kısa bir süre kala iki öğrenci kayıt yaptırdı.

Yeni başvuru olmazsa Gökçeada Rum İlköğretim Okulu, 16 Eylül'de 2 öğrenci, 2 öğretmen ve 1 müdürle ders başı yapacak.

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