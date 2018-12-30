Gökçeada Lagünü, 'Ulusal Önemi Haiz Sulak Alan' ilan edildi!

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Gökçeada Lagünü'nün Ulusal Önemi Haiz Sulak Alan olarak ilan edildiğini duyurdu.

Flamingolar başta olmak üzere pelikan, yaban ördeği ve kaz gibi göçmen kuşlara ev sahipliği yapan lagünün Ulusal Önemi Haiz Sulak Alan olarak ilanı dün gerçekleştirilen Ulusal Sulak Alan Komisyonu (USAK) toplantısında, komisyon tarafından onaylandı.

Türkiye’nin en büyük ada sulak alanı, aynı zamanda Önemli Kuş Alanı olan Gökçeada Lagünü (Tuz Gölü) denetimsiz rüzgar sörfü, çamur banyosu, deniz turizmi gibi faaliyetler ve evsel/tarımsal atıkları nedeniyle yoğun insan baskısı altında bulunuyor.

Tuz Gölü

Aydıncık’ta Tuz Gölü olarak adlandırılan lagün ve biyolojik üretim sağlayan ekosistem düzeniyle adanın en önemli sulak alanlarından biridir. Aralarında koruma altında bulunan flamingolar başta olmak üzere pelikan, yaban ördeği ve kaz gibi göçmen kuşlara da bahar aylarında ev sahipliği yapmaktadır.



Şiddetli rüzgarlar sonucunda yığılan kum seddinin deniz ve yağmur suyu ile dolması sonucu oluşan göl, yaz aylarında ise suyun buharlaşmasıyla geriye ince bir tabaka tuz bırakarak harika bir manzara oluşturur.



Tuz tabakasının altında yer alan çamurun ise yapısında, kuvars bileşiğinin yanında yoğun miktarda kükürt, sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, baryum, magnezyum, karbonat, sülfat ve bikarbonatın da bulunduğu analizlerden anlaşılmıştır. Bu kimyasal bileşenler nedeniyle sedef, romatizma, kireçlenme gibi hastalıklarda rahatlatıcı etkisine inanılmaktadır.

