Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin, Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege\'deki etkili poyraz fırtınası nedeniyle, Kabatepe Limanı\'ndan Gökçeada\'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasının yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada\'dan saat 13.00 ile Kabatepe\'den saat 15.00\'teki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale Boğaz hattındaki ve Geyikli- Bozcaada arasındaki feribot seferleri ise aksamadan devam ediyor.



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