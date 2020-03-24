Gökçeada Belediyesi'nden evde kalma sözü verene Netflix hediyesi

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'de görülmesinin ardından belediyeler vatandaşların evde kalmasını teşvik etmek için yeni kararlar alıyor. Çanakkale'ye bağlı Gökçeada Belediyesi de evde kalma sözü verene Netflix aboneliği hediye edeceğini açıkladı.

T24'e konuşan Gökçeada Belediyesi Başkanı Ünal Çetin kampanyayı, "Gündem Koronavirüs, her yerde bu konu konuşuluyor. Evde kalanlar bu gündemden biraz uzaklaşsınlar, film, dizi izlesinler istedik" sözleriyle anlattı.

Çetin, kampanyayı evde kalmayı teşvik etmek amacıyla aldıklarını belirterek, farklı illerden de belediyeye telefon geldiğini ve insanların kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

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