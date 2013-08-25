Gökçeada Belediye Başkanı'ndan mühürlediği otelde veda yemeği

Gökçeada Belediye Başkanı Yücel Atalay, üç kez mühürlediği sit alanındaki otelde kaymakama veda yemeği verdi. Başkan davetiyedeki imzasına rağmen "Yemeği ben organize etmedim" dedi

Gökçeada’nın balkonu olarak bilinen Bademli köyünde sit alanına yapılan Masi Otel mahkemenin iptal kararlarına rağmen açıldı. Gökçeada Belediyesi tarafından mahkeme kararıyla mühürlenen otel geçen günlerde ilginç bir veda yemeğine ev sahipliği yaptı.

Radikal’den Ömer Erbil’in haberine göre, Gökçeada Belediye Başkanı Yücel Atalay daha önce üç kez mühürlediği Masi Otel’de, İzmir ’in Kemalpaşa ilçesine tayin olan Gökçeada Kaymakamı Kamuran Taşbilek için veda yemeği düzenledi. Atalay, yemeğe katılacakları ise imzaladığı davetiyeyle otele çağırdı. Başkan Atalay davet ile ilgili ‘‘Oteli mühürlediğimiz doğru ama ben belediye başkanıyım, nereye davet ederlerse giderim’’ dedi.

Ovaya hâkimiyeti, denize terastan bakışı ve günbatımında seyir yeri olmasıyla ünlü Bademli köyünün terasında 2 yıl önce birdenbire bir otel inşaatı başladı. Köylüler evleri ve ahırlarında değişiklik yapmak istediğinde bile Çanakkale Bölge Koruma Kurulu’ndan izin almak zorunda kalırken, bu inşaatın günden güne yükselmesi Gökçeada Gönüllüleri Derneği’ni harekete geçirdi. Dernek, bütün kurumlarına müracaat ederek inşaatın durdurulmasını istedi. Gökçeada Belediyesi, 2011 yılının aralık ayında inşaatı mühürleyerek yıkım kararı aldı. Ancak karar bir türlü uygulanmadı. İnşaat hızla yükselmeye devam etti.

Bunun üzerine çevreciler, Çanakkale Bölge İdare Mahkemesi’nde, otelin yapıldığı parselin sit alanı dışına çıkarılması ve yapı ruhsatının iptaliyle ilgili iki ayrı dava açtı. Her iki davada da mahkeme çevrecileri haklı bularak inşaat ruhsatlarını iptal etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ’na açılan davada mahkeme Masi Otel’in sit bölgesi içinde yer aldığına, Gökçeada Belediyesi’nin ve Çanakkale İl Özel İdaresi’nin burada yaptığı planların geçersiz olduğuna karar verdi. Mahkeme kararında, otel inşaatının yapıldığı arazinin, daha önce belediye tarafından yapılan 1/10 binlik planlarda sit alanı dışına çıkarıldığı, tapuda ‘dam’ olarak kayıtlı olan parsele 1/25 bin ölçekli plana göre maksimum 7 metre yükseklikte 2 kata izin verilecekken, inşaatta yüksekliğin 18.90 metre/5 kata çıkarıldığı vurgulandı. Geçerli üst ölçekli plan varken mevzi imar planı yapılmasının imar mevzuatına uygun olmadığı ve 7 metrelik maksimum yükseklik kuralının ihlal edildiğini tespit eden mahkeme, bilirkişi raporuna dayanarak, ‘yapı ruhsatının hukuka uygun olmadığı’ kararını verdi. İnşaatı ise belediyenin yıkması gerektiğini belirtti.

Kararlar hiçe sayıldı, açılmasına izin verildi

Daha önce iki kez mühürlenen ve mahkemenin “Yıkın” dediği otel ile ilgili kararlara rağmen Gökçeada Belediyesi Masi Otel’e 15 Mart 2013 tarihinde yapı kullanma izni ve buna istinaden 17 Nisan 2013 tarihinde ise işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verdi. Bunun üzerine Gökçeada Gönüllüleri Derneği yeniden koruma kuruluna başvurdu. Kurul, 8 Temmuz 2013 tarihinde hem Gökçeada Belediyesi hem derneğe şu yazıyı gönderdi: “İlgili mahkeme kararları doğrultusunda 101 ada, 23 parsel kentsel sit alanında kaldığından, ilgili belediye uzmanlarınca gerekli incelemelerin yapılarak, devam eden inşai ve fiziki müdahalelerin ivedilikle durdurulması ve konu kurulumuzda değerlendirilinceye kadar hiçbir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmaması hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.’’ Gökçeada Belediyesi yazı üzerine 9 Temmuz 2013’te otel binasını üçüncü defa mühürledi. Kurul, mühürleme olayından bir gün sonra da toplanarak otelle ilgili son kararını aldı. Karar kararında “Özel mülkiyete kayıtlı 101 ada, 23 parselin (Otelin bulunduğu parsel) ilgili mahkeme kararı uyarınca kentsel sit alanında kalmasına rağmen halen inşai ve fiziki müdahalelerin devam ettiği anlaşıldığından ilgilileri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasına, söz konusu parsele ait yargı sürecinin tamamlanmasından sonra konuya ilişkin kurul kararı alınıncaya kadar herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına karar verildi’’ denildi.

Çevreciler ise belediyenin Masi Otel’de yemek organizasyonu yapmasına tepki gösterdi. Gökçeada Gönüllüleri Derneği yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: ‘‘Gökçeada Belediye Başkanı Yücel Atalay, Gökçeada Kaymakamı’na veda yemeğini mahkeme kararları, mühürlemeyi ve koruma kurulunun aldığı kararları hiçe sayarak Masi Otel’de düzenledi. Yemeğe kaymakam, mal müdürü, köy muhtarı gibi kamu görevlilerinin de katılmasını sağladı. İnşai ve fiziki uygulamaların dahi yasaklandığı, inşaat ruhsatının mahkemece iptal edildiği, sit bölgesi içinde olduğu mahkemece kabul edilen, defalarca mühürlenen, ÇED raporu ile kat ve alan fazlalıkları olduğu, deprem yönetmeliklerine göre kolon-kiriş kesitlerinin uygunsuzluğu tespit edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm tesis belgesi verilmeyen bu binanın müşteri kabul ederek hizmete açıldığı ve Gökçeada Belediyesi’nin bu durumu destekleyerek, hiçbir müdahalede bulunmadığı gibi bir de yasal olmayan bu alanda yemek düzenlemesi kabul edilemez bir durumdur, başkan alenen suç işliyor.”

Başkandan otele imzalı davet

Gökçeada Belediye Başkanı Yücel Atalay, yıkması gereken Masi Otel’de, İzmir’in Kemalpaşa ilçesine tayin olan Gökçeada Kaymakamı Kamuran Taşbilek için veda yemeği organize etti. Gökçeada Belediyesi antetli ve üzerinde ‘‘Kaymakamımız Sayın Kamuran Taşbilek’in ilçemizden tayin ile ayrılışı nedeni ile düzenlemiş olduğumuz ‘Veda Yemeğine’ katılımınızdan onur duyarım’’ yazılı davetiyede Belediye Başkanı Yücel Atalay’ın imzası bulunuyor.

‘Ben de davetliydim’

Yemeği kendisinin organize ettiğini unutan Başkan Atalay’a telefonla ulaştık. Başkan yemek organizasyonu ile ilgili şunları söyledi: ‘‘Ben belediye başkanıyım, nereye davet ederlerse giderim. Yemeği ben organize etmedim. Oteli mühürlediğimiz doğru. Hukuki açıdan bildiğim Danıştay aşamasında olduğu. Otel sahipleri ile aram iyi değil, neler yaptıklarını da bilmiyorum. Kaymakam Bey’e veda yemeği olduğu için gidip katıldım.’’