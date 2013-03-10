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Sağlık

Gökbilimciler kanseri nasıl teşhis edecek?

Gökbilimciler tarafından uzayın derinliklerine saklanmış süpernovaları keşfetmek için tasarlanmış teknoloji artık kanser tanısı için kullanılıyor

10 Mart 2013 20:15

Cambridge Üniversitesi'nden bir grup onkolojist gökbilimcilerle birlikte tek yıldızları uzak galaksilerden ayırt etmek için kullanılan yazılımı meme tümörü tiplerini birbirinden ayırt etmek için uyarladı. British Journal of Cancer dergisinde yayımlanan çalışmada astronomi yazılımı 2 bin meme kanseri hastasında kullanıldığı belirtildi.

Çalışmanın sonucuna göre bilgisayar programı patolojistlerden çok daha az hatayla vakaları analiz etti. Yeni teknoloji 2 bin örneği bir haftada analiz edebildi. Oysa bir grup patolojis bunları ancak bir haftada tamamlayabiliyordu.

Bugüne kadar kanser hücrelerinin analizi patologlar tarafından yapılıyordu. Onlar mikroskoplarla kimysallarla karıştırılmış doku örneklerini gözlemliyor ve karakterini söylüyordu. Yeni metotla hala kanserli hücreler kimyasallarla karıştırılıyor. Bazı proteinler kanserli hücreyi kahverengi renkte gösteriyor. Sonra fotoğraflar slayt halinde yüksek çözünürlüklü dijital görüntü haline gerilip yazılımın renklerine göre kanser tümörünü ayırt etmesi bekleniyor.

Kanser teşhisinde hız çok önemli. Çünkü bazı ilaçlar belirli tümörlere diğerlerinden daha etkili. Mesela Herceptin eğer tümör bir belirli proteini içeriyorsa inanılmaz derecede etkili olabiliyor.

Araştırmayla bağlantılı olan İngiliz Kanser Araştırmaları Merkezi'nden Raza Ali yeni teknik ne kadar da hız getirmiş olsa da insan faktörünün hala gerekli olduğuna işaret etti.

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