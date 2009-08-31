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Gökbakar kardeşlerin Porche krizi

İstinye Park'ta yönetmen kardeşiyle Masa Restaurant'ta yemek yiyen Şahan arabasına sığdığını böyle gösterdi.

31 Ağustos 2009 03:00

Şahan Gökbakar, milyarlık Porche'siyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

"Recep İvedik" karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, yönetmen kardeşi Togan Gökbakar ile birlikte önceki gün İstinye Park’taki Masa Restaurant’ta yemek yedi.

Geçtiğimiz günlerde Porsche marka spor arabasına binerken aşırı kilolarından dolayı zorlandığı yönünde haberler çıkan komedyen Şahan Gökbakar, haberi okuduktan sonra “Çok üzüldüm nerdeyse arabamı satacaktım. Fakat gördüğünüz gibi bu arabaya çok rahat sığıyorum. Binerken zorlandığım diğer küçük arabamdı, bunda bir problem yok”dedi. Bu arada Şahan ve Togan Gökbakar kardeşler, İstinye Park’a gelirken ikisi de kendi spor arabaları Porsche Cayman ve Porsche Carrera ile gelince tüm dikkatler üzerlerine çevrildi.





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