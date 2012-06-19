Gök mavililer çeyrek finale yükseldi

EURO 2012 C Grubu son maçında İtalya gruptan çıkma şansı bulunmayan İrlanda'yı Cassano ve Balotelli'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran gök-mavililer grubu İspanya'nın ardından ikinci sırada tamamladı.

EURO 2012 C Grubu son maçında İtalya gruptan çıkma şansı bulunmayan İrlanda Cumhuriyeti'ni Cassano ve Balotelli'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran gök-mavililer grubunu 5 puanla tamamlayarak İspanya'nın ardından ikinci sırada yer aldı.

EURO 2012 C Grubu son maçında İtalya ile İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

C Grubu'ndaki bu karşılaşmayı FIFA korkartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetirken. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı.

İtalya karşılaşmaya Buffon, Abate, Barzagli, Chiellini, Balzaretti, Thiago Motta, Marchisio, De Rossi, Pirlo, Cassano, Di Natale 11'iyle başlarken İrlanda Cumhuriyeti ise Given, St Ledger, Ward, O'Shea, Dunne, Whelan, McGeady, Andrews, Duff, Doyle ve Keane 11'iyle sahadaki yerini aldı.

Karşılamaya her iki takımda kontrollü başlarken. Pozisyon üretmekte zorlanan İrlaanda Cumhuriyeti'ne hücumla karşılık veren İtalya ilk dakikalarda yakaladığı atakları değerlendiremedi. Mücadelenin ilk 30 dakikası karşılıklı ataklarla geçilirken iki takımda yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi.

Bu dakikadan itibaren oyunu İrlanda yarı alanına yıkmaya başlayan İtalya maçın en ner posziyonunu 34. dakikada yakaladı. İrlanda savunmasının arkasına iyi sarkan Di Natale kaleci Given'ı çalımladı. Açısı kapanmasına rağmen iyi bir vuruş yaptı ancak çizgi üzerinde İrlanda savunması gole izin vermedi.

İrlanda kalesini adeta ablukaya alan İtalya aradığı golü çok geçmeden buldu. Gök mavililerde sahneye çıkan isim 35 dakikada Cassano oldu. İtalya'da Pirlo'nun ön direğe kullandığı köşe vuruşuna Cassano iyi yükseldi ve kafayı vurdu. Top içeriden sekip dışarı çıksa da Türk hakemler pozisyonu iyi analiz ederek golü verdi:1-0.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca İtalya soyunma odasına İrlanda karşısında 1-0 önde gitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan İtalya ilk dakikadan itibaren İrlanda kalesinde gol aramaya başladı. İrlanda ceza sahası içinde topla buluşan Balzeretti müsait pozisyondaki Cassano'ya pasını verdi. Cassano bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Dunne kale önünde çok kritik bir müdahale ile tehlikeyi önledi.

İlerleyen dakikalarda oyunda dengeyi kuran İrlanda Cumhuriyeti beraberlik için İtalya kalesine yüklenmeye başladı. Şampiyonada hiçbir iddiası olmayan İrlanda gol için bütün gücünü kullanmaya başladı.

89. dakikada İrlanda Milli Takımı'nda Andrews hakem Cüneyt Çakır'a yaptığı itirazlar sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmada son sözü oyuna ikinci yarıda giren Mario Balotelli söyledi. İtalya'nın kullandığı kornerde penaltı noktasında çok iyi yer tutan Balotelli, yarım vole ile topu ağlara göndermeyi başardı:2-0.

İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup eden İtalta C Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.



İTALYA: 2 - İRLANDA: 0

Stat: Poznan

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun (Türkiye)

İtalya: Buffon, Abate, Barzagli, Chiellini (Dk. 57 Bonucci), Balzaretti, Marchisio, Pirlo, Thiago Motta, De Rossi, Di Natale (Dk. 74 Balotelli), Cassano (Dk. 62 Diamanti)

İrlanda: Given, O'Shea, St Ledger, Dunne, Ward, McGeady (Dk. 65 Long), Whelan, Andrews, Duff, Keane (Dk. 86 Cox), Doyle (Dk. 76 Walters)

Goller: Dk. 35 Cassano, Dk. 90 Balotelli (İtalya)

Sarı kartlar: Dk. 28 Balzaretti, Dk. 71 De Rossi, Dk. 72 Buffon (İtalya), Dk. 37 Andrews, Dk. 39 O'Shea, Dk. 84 St Ledger (İrlanda)

Kırmızı Kart: Dk. 89 Andrews (İrlanda)