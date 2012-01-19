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Dünya

Göğüslerini büyüttürmek için banka soydurdu

Bankada vezneder olarak çalışan genç kadın, göğüslerini büyütmek için erkek arkadaşına banka soydurdu.

19 Ocak 2012 02:00


T24 - Bankada vezneder olarak çalışan genç kadın, göğüslerini büyütmek için erkek arkadaşına banka soydurdu.

Göğüslerini büyüttürmek için banka soydurdu

Almanya'da Sparkasse Bankası'nda vezne görevlisi olan 23 yaşındaki Mandy Sandy L. göğüslerini büyütmek için erkek arkadaşına banka soydurdu. Radikal gazetesinde yer alan habere göre; 26 yaşındaki Jörg F.'ye "Şimdi gelebilirsin. Hadi şu an uygun" diye mesaj çeken Mandy, erkek arkadaşını soygun için bankaya çağırdı. Silahla bankaya gelerek 95 bin euro çalan adam ve ona yardım eden sevgilisi yakalandı. Mandy, ifadesinde göğüslerini büyütmek için sevgilisine soygun yaptırdığını söyledi.

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