Göğüs kanserine yakalanan Nilüfer'den iyi haber

T24 - Geçen yıl meme kanserine yakalanan Nilüfer’den güzel haber var. Tedavinin ilk sürecini atlatan sanatçı, “Kendimi o kadar iyi ve mutlu hissediyorum ki, nefes aldığım her an için şükrediyorum” dedi.

Aldığı kemoterapi sonrası ilaç tedavisine devam eden Nilüfer, duygularını bir mesajla dile getirdi. Sanatçı, “İlkbaharı çok severim çocukluğumdan beri, ama bu sene farklı. Güneş bir başka parlıyor” cümleleriyle başladığı mesajında kendisini çok iyi hissettiğini belirtti. "12 haftalık kemoterapi bitti. Daha bir ay bile olmadı ama kendimi o kadar iyi ve mutlu hissediyorum ki, nefes aldığım her an için şükrediyorum” diye yazan Nilüfer, tedavisinin henüz tamamlanmadığını vurguladı. Şarkı söylemeyi de çok özlediğini belirten sanatçı, yaşadıklarını da kaleme alıyor. Nilüfer’in mesajı önemli bir uyarıyla sona eriyor: “Kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin. Erken teşhis çok önemli. Bu rahatsızlığı yaşayan herkese sabır ve şifa diliyorum. Morallerini sakın bozmasınlar.” (Milliyet Cadde)