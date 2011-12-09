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Sağlık

Göğüs kanserine iki ilaçla yeni umut

İngiltere'de araştırmacılar göğüs kanserinin ilerlemesini yavaşlatan iki yeni ilaç buldu.

09 Aralık 2011 02:00

T24 - İngiltere'de araştırmacılar göğüs kanserinin ilerlemesini yavaşlatan iki yeni ilaç buldu.
 


San Antonio Göğüs Kanseri Sempozyum’unda araştırmacılar kadınlarda kanserin ilerlemesini engelleyen iki yeni ilaç bulduklarını açıkladılar.

Time dergisinin haberine göre, ileri derece göğüs kanserine sahip 808 kadın üzerinde yapılan ilk araştırmada normal tedavilerine Pertuzumab adlı bir ilacı ekleyen kadınların kanserli hücrelerinin ortalama 18 ay süresince ilerlemeyi durdurduğu gözlenmiş.

Araştırmalara göre HER2 adlı proteini fazla salgılayan hücreler tümor oluşumunu ilerletiyor.  Pertuzumab da, Herceptin adlı ilaç gibi bu hücreleri hedefliyor.  İki ilacın birbirinden farklı çalışmasına rağmen, birlikte alındığında hastalığı yavaşlatıyor. Göğüs kanser hastalarının yüzde 20 ile yüzde 25’inin hücreleri fazla protein üretiyor. Bu iki yeni ilaç bu tarz hastalar tarafından kullanılabilecek.

İkinci araştırma ise Afinitor adlı ilacı içeriyor. Bu ilaç normalde organ nakli yapılan hastaların bağışıklık sistemini korumak için kullanılmasına rağmen, 724 kadın üzerinde yapılan araştırmaya göre ilaç aramatöz inhibitörlerle kullanıldığında kanseri 4 ay süresince yavaşlatabiliyor.

İlaçlar henüz onaylanmadığı için kanser tedavilerinde kullanılamıyor. İlaçların kullanılması için hastaların hayatta kalma şansını arttırdığının kanıtlanması gerek. İlaçlarların kullanıma hazır hale geldiğinde aylık 10 bin dolar değerinde olacağı tahmin ediliyor.


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