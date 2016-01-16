Göğsüne yapışan keneyle 1 yıl yaşadı

Amasya'da kalbinin üstünde bir yılı aşkın süre önce beliren siğil sandığı kitlenin son günlerde kaşıntı yapması üzerine hastaneye giden Hüseyin Kara, kitlenin kene olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Kene, doktorların müdahalesiyle alınırken, Kara, Gerçekten kene olduğunu bilseydim bu kadar beklemezdim. "Çünkü şanslı olmayabilirdim. Keneyle kanka olunmaz, hayat ile olunur. Hayat değerli, yaşamak güzel, bizimkisi bir şans" dedi

İHA'nın haberine göre, Amasya'da yaşayan ve kendisine ait bir akaryakıt istasyonu bulunan, zaman zaman köyündeki bahçeye gidip çalışan 55 yaşındaki Hüseyin Kara, bir yılı aşkın süre önce kalbinin üst kısmında beliren siğil sandığı kitlenin son günlerde kaşıntı yapması üzerine durumu eşi ve oğluna bahsedip kitleyi inceletti.

Mercekle de yakından baktıkları kitlenin kene olabileceğini düşünen evli ve 4 çocuk babası Kara'nın inceletmek için gittiği Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi görevlileri duruma şaşırırken, yapılan kontrolde kene olduğu tespit edilen kitle müdahale ile alındı. Birer hafta arayla tahlilleri yapılan Hüseyin Kara'nın kan ve diğer değerlerinin normal olduğu belirlendi.

"Keneyle kanka olunmaz"

Basında çıkan haberlerde Amasya'nın da içinde olduğu bölgede kenelerden kaynaklanan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi(KKKA) hastalığı nedenli ölüm haberlerini bildiğine değinen Kara, " 'Acaba kene olabilir mi?' diye tereddütte kalıyordum. Ama öyle bir şey olsa baş dönmesi olur, rahatsızlanırım diye düşündüm. Et siğili sandım. Afedersin uyuzlanma kaşıntısı değil de, zaman zaman burada olduğunu bildiğim için arada bir elim gidiyordu. Tırtıklıyordum. Okşayıp, seviyordum.

Keneyse de fazla da huylandırmak istemiyordum. Gerçekten kene olduğunu bilseydim bu kadar beklemezdim. Çünkü şanslı olmayabilirdim. Keneyle kanka olunmaz, hayat ile olunur. Hayat değerli, yaşamak güzel, bizimkisi bir şans" dedi. Amasya Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri de benzeri durumlarda vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini hatırlattı.