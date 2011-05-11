Göğebakan'ın zor günleri

T24 - Murat Göğebakan kanseri yenmek için 527 bin TL borçlandığını söyledi ve ekledi... Borçları nedeniyle evini satan ve bürosunda yatıp kalkan Ünlü sanatçı, "60 bin TL borcum kaldı" dedi.

Üç yıl önce yakalandığı kanseri yenen Murat Göğebakan, sağlığının günden güne daha iyi olduğunu belirterek, “Çok üzüldüm, çok acı çektim ama benim için kötü günler geride kaldı” dedi.

Hastalığıyla mücadele ettiği dönemde eşiyle sorunlar yaşadığını ve evliliğini bitirmek zorunda kaldığını da vurgulayan ünlü sanatçı, “Acı dönem bana çok güzel şarkılar yazdırdı. Yeni albümüm Aşkın Göz Yaşları yakında çıkacak” diye konuştu.



"Tekrar ateşe atlamam"

Milliyet'in haberine göre, hastalığı yenmek için çok paralar harcadığını anlatan ünlü sanatçı şöyle konuştu: “Tedavime su gibi para gitti. Çok borçlandım. 527 bin TL borcum vardı, hastaneden çıktığımda. İyileşince besmele çektim ve kendimi işime verdim. 20 vilayette konserler verdim, yurtdışında da bu rahat 15’i bulmuştur. Evimi sattım, büromda yatıp kalkıyorum. O borcun büyük bir bölümünü kapattım, geriye 50-60 bin TL gibi bir borç kaldı. İnşallah bu sene borçlar bitecek.”

Bir daha asla evlenmeyi düşünmediğini belirten Göğebakan sözlerini şöyle sürdürdü: “Eşimden çok büyük darbe yediğim için korkuyorum. Aynı şeyi tekrar yaşamayı istemiyorum. Bir dahasını kaldıramam. Zaten çok boğulmuş bir vaziyetteydim, kendimi yeni yeni toparlıyorum. tekrar ateşe atlamam. Artık buna oğlumda ailemde izin vermez.” Hastaneden çıktıktan sonra babasının yanına gittiğini anlatan ünlü sanatçı, “Babam bana dedi ki ‘Oğlum sen bizi çok üzdün.’ Bu dünyada en son üzeceğim kişiler annem ve babamdır.Onları bir daha üzmem, üzemem” dedi.



Yumurta kırıp yiyor

Yalnızlığa artık alıştığını itiraf eden Göğebakan son noktayı şöyle koydu: “Büromda yatıyor da olsam en azından kendimleyim, bir derdim yok. İki tane yumurta kırıp yiyip yatıyorum o bana sultan sofrası gibi geliyor. En azından sorun yaşamıyorum. Annem ve babamla beraber kışa doğru umreye gideceğiz. Artık mutluyum.”



Hastalığında aldatılınca boşandı

2009'da kan kanseri teşhisi konan ve 240 gün boyunca ağır bir tedavi gören Murat Göğebakan, hastaneden çıktıktan sonra eşi Sema Göğebakan'ın kendisini basketbolcu Doğan Deniz Yiğit'le aldattığını öğrendi. Sanatçı hemen boşanma davası açtı.

İki ay önce sonuçlanan davada birbirlerinden tazminat ve nafaka talebinde bulunmayan çiftin 11 yıllık evlilikleri 5 dakika içinde bitti.



